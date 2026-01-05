प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा: साकेत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, मची चीख-पुकार

संवाद सूत्र, जागरण, प्रतापगढ़। विश्वनाथगंज में साकेत एक्सप्रेस की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। घटना से स्वजन गमगीन हैं। सहिजनपुर निवासी 50 वर्षीय अनिल सिंह रविवार शाम पांच बजे रेलवे ट्रैक से होकर कहीं जा रहे थे।

इस दौरान अयोध्या से मुंबई को जाने वाली साकेत एक्सप्रेस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीण पहुंचे और अधेड़ की पहचान की।

मौके पर पुलिस भी आ पहुंची। अधेड़ की मौत को लेकर स्वजन गमगीन हैं। घटना कैसे हो गई। इसकी चर्चा भी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अधेड़ के बेटे प्रशांत सिंह और शशांक हैं।

स्वजन के अनुसार वह बिजली का बिल जमा करने की बात कहकर घर से निकले थे। एसओ देल्हूपुर राधेबाबू ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।

