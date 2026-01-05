पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा: 150 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूटी, एक युवक की मौत; एक घायल
पिथौरागढ़ की तेजम तहसील में बांसबगड़ गूटी मार्ग पर रविवार शाम एक स्कूटी 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय किशोर कुमार की मौ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। तेजम तहसील के बांसबगड़ घाटी में रविवार देर सांय बासबगड़ गूटी मार्ग में एक स्कूटी डेढ़ सौ मीटर गहरी खाई में गिर गई। स्कूटी में सवार एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर घायल हो गया।
ग्राम प्रधान दुर्गा सिंह के जानकारी के अनुसार रविवार देर सांय दो युवक बजार का काम निपटाकर बांसबगड़ से गूटी के लिए रवाना हुए। बांसबगड़ से एक किलोमीटर दूर स्कूटी अनियत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी।
किशोर कुमार 25 वर्ष पुत्र प्रेम राम की मौत हो गई और स्कूटी में सवार दूसरा युवक पूरन सिंह 29 वर्ष पुत्र कुंवर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नाचनी थाने से थाना अध्यक्ष मंगल सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पहुंचे।
पुलिस द्वारा बड़ी मुश्किल से शव को गहरी खाई से निकाल कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेजम भेजा। सोमवार को मृतक के शव का तेजम में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। घायल युवक को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।