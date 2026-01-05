Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा: 150 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूटी, एक युवक की मौत; एक घायल

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:58 PM (IST)

    पिथौरागढ़ की तेजम तहसील में बांसबगड़ गूटी मार्ग पर रविवार शाम एक स्कूटी 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय किशोर कुमार की मौ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। तेजम तहसील के बांसबगड़ घाटी में रविवार देर सांय बासबगड़ गूटी मार्ग में एक स्कूटी डेढ़ सौ मीटर गहरी खाई में गिर गई। स्कूटी में सवार एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर घायल हो गया।

    ग्राम प्रधान दुर्गा सिंह के जानकारी के अनुसार रविवार देर सांय दो युवक बजार का काम निपटाकर बांसबगड़ से गूटी के लिए रवाना हुए। बांसबगड़ से एक किलोमीटर दूर स्कूटी अनियत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी।

    किशोर कुमार 25 वर्ष पुत्र प्रेम राम की मौत हो गई और स्कूटी में सवार दूसरा युवक पूरन सिंह 29 वर्ष पुत्र कुंवर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नाचनी थाने से थाना अध्यक्ष मंगल सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पहुंचे।

    पुलिस द्वारा बड़ी मुश्किल से शव को गहरी खाई से निकाल कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेजम भेजा। सोमवार को मृतक के शव का तेजम में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। घायल युवक को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती किया गया है।