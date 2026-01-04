वाराणसी में एक लाख का इनामी गैंगस्टर अरविंद यादव पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
वाराणसी में एक लाख का इनामी गैंगस्टर अरविंद यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। सारनाथ पुलिस और एसओजी टीम ने उसे सरायमोहना में घेरा, जहां उसने फायरिंग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पांच माह से पुलिस को चकमा दे रहा सारनाथ के कालोनाइजर महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या करने वाला ग्राम सिमराफैज, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर का गैंग्स्टर बदमाश अरविंद यादव शनिवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। गोली पैर में लगने से घायल बदमाश को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रात में अंधेरे का लाभ उठाते हुए गैंग्स्टर का साथी बाइक लेकर भाग निकला। सारनाथ पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त आपरेशन किया। पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार व एसीपी विदुष सक्सेना मौके पर पहुंचे थे। डीसीपी ने पुलिस टीम को बड़े आपरेशन के लिए पीठ थपथपाई।
गैंगस्टर अरविंद और उसके साथी के बारे में ठोस जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने शनिवार रात सरायमोहना में घेराबंदी की थी। उसी समय बाइक से दो बदमाश गुजरे तो पुलिस टीम ने रोकने की काेशिश की। पुलिस की घेराबंदी मजबूत देख अरविंद ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस ने जवाब में गोली चलाई तो अरविंद गिर पड़ा, जबकि उसका साथी बाइक लेकर भाग निकलने में सफल रहा। गिरफ्तार अरविंद की पहचान जरायम जगत में फौजी उर्फ कल्लू यादव के रूप में की जाती है।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि गैंग्स्टर बदमाश अरविंद के पास से नाइन एमएम के दो पिस्टल, कारतूस व 750 रुपये नकद बरामद हुए हैं। बदमाश के खिलाफ जानलेवा हमला, मर्डर के मामले पहले से दर्ज होने की जानकारी मिली है।
उसकी आसाम में फौजी के रूप में तैनाती की बात सामने आई है। पुलिस टीम में सारनाथ थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, एसओजी प्रभारी गौरव सिंह, चौकी इंचार्ज राहुल यादव, सराय मोहाना चौकी इंचार्ज अनुज शुक्ला आदि थे।
यह था पूरा मामला
21 अगस्त की सुबह सारनाथ थाना क्षेत्र के सिंहपुर-अरिहंत नगर कालोनी में सुबह करीब नौ बजे कालोनाइजर महेंद्र गौतम की बाइक सवार तीन बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक बदमाश बाइक चला रहा था, जब कि पीछे बैठे दो बदमाश गोलियां चला रहे थे। सनसनीखेज मामले में सात दिन बाद 27 अगस्त को पुलिस ने 28 फोन काल्स के जरिए क्लू खोजा और चार बदमाशों को गिरफ्तार किया था।
इसमें हत्या की साजिश रचने वाला गाजीपुर का कालोनाइजर जोगेंद्र यादव निकला जिसने दो शूटरों गाजीपुर के अरविंद यादव, बनारसी यादव व एक अन्य बदमाश विशाल के जरिए वारदात को अंजाम दिलवाया था। विशाल बाइक चला रहा था जबकि अरविंद व बनारसी गोली चला रहे थे। पुलिस की पकड़ से बनारसी यादव अब भी दूर है।
