BHU में इस बार पीजी के चार नए कोर्स में मिलेगा प्रवेश, CUET और NEET PG के स्कोर से होगा एडमिशन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) ने स्नातक (यूजी) और परास्नातक (पीजी) की करीब 18 हजार सीटों पर प्रवेश की तैयारी शुरू हो चुकी है। सत्र 2026-27 के लिए सीयूईटी-पीजी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तरफ से देशभर के छात्रों से आवेदन मांगा गया है।

बीते 14 दिसंबर से फार्म भराए जाने लगे हैं और 14 जनवरी अंतिम तिथि घोषित की गई है। विश्वविद्यालय की तरफ से इन्फार्मेशन बुलेटिन विभागों को भेजा गया है, जिसमें चार नए डिग्री कोर्सेज को जगह मिली है। संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय में 60 सीटों पर आचार्य इन योग शिक्षा में प्रवेश होगा। आइएमएस के मनो चिकित्सा विभाग में तीन नए पाठ्यक्रम शामिल हुए हैं। दो पाठ्यक्रमों के लिए सीयूईटी-पीजी से दाखिला होगा जबकि एक पाठ्यक्रम में प्रवेश नीट पीजी से होगा।

मास्टर आफ साइंस इन साइक्रेटी नर्सिंग, मास्टर ऑफ आर्ट इन क्लिनिकल साइकोलाजी और मास्टर आफ आर्ट इन साइक्रेटी सोशल वर्क के लिए दस-दस सीटों पर प्रवेश होगा। विवि ने पीजी के लिए करीब आठ हजार सीटें निर्धारित की हैं। परीक्षा परिणाम आने के बाद मई तक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। विवि स्नातक के लिए भी मई से पंजीकरण काउंटर खोल देगा। सीयूईटी-यूजी के लिए फार्म भराया जाने लगा है, यह प्रक्रिया 30 जनवरी तक चलेगी। विवि में कुल 10 हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश हो सकेगा। इस बार यूजी में बीए बीएड कोर्स शुरू हाेगा, इसके लिए अतिरिक्त सीटें निर्धारित की गई हैं। हालांकि, यूजी की सभी सीटों की संख्या व अन्य जानकारी के लिए इन्फार्मेशन बुलेटिन दो दिन में घोषित कर दिया जाएगा।

एक सप्ताह बाद ऑनलाइन हेल्प डेस्क की शुरुआत होगी, जिसमें छात्रों को बताया जाएगा कि वह फार्म कैसे भरें। फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो उसका निदान कराया जाएगा। सीयूईटी के फार्म भरे जाने की निर्धारित अवधि तक प्रतिदिन दो घंटे हेल्प डेस्क सक्रिय रहेगा।

सीयूईटी-पीजी के स्कोर से मिलेगा प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित विस्तृत सूचना बुलेटिन जारी कर दी गई है। सभी नियमित पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों और सुपरन्यूमेरी कोटा के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सीयूईटी-पीजी 2026 में शामिल होना होगा।

सफल लोगों को आगे प्रवेश के लिए बीएचयू के कामन अलाटमेंट प्रोग्राम के तहत आवेदन करना होगा। सीट आवंटन, काउंसलिंग और प्रवेश से जुड़ी सभी सूचनाएं प्रवेश वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। विदेशी छात्रों को छोड़कर सभी पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार सीयूईटी-पीजी का स्कोर होगा।