उन्नाव में स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आया युवक, 20 मिनट तक खड़ी रहीं तीन ट्रेनें
उन्नाव में गंगा पुल पर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक सब्जी विक्रेता की दुखद मौत हो गई। मृतक 48 वर्षीय श्रीराम उर्फ पप्पू गंगाघाट क्षेत्र का निवासी था और रेलवे क्रॉसिंग पर सब्जी बेचता था। घटना मंगलवार शाम को हुई जिसके कारण शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 20 मिनट तक रुकी रही। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। रेलवे गंगापुल पर शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। घटना के बाद स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 20 मिनट तक खड़ी रही।
गंगाघाट क्षेत्र के राजीवनगर खंती निवासी 48 वर्षीय श्रीराम उर्फ पप्पू गंगापुल रेलवे क्रासिंग की ढाल पर सब्जी बेचता था। मंगलवार शाम लगभग साढ़े चार बजे वह चाय लेने के जा रहा था। तभी अप लाइन से आ रही शताब्दी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इस दौरान करीब बीस मिनट तक शताब्दी खड़ी रही। इस दौरान गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर मेमू ट्रेन 64211 खड़ी रही।
उधर, उन्नाव रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस खड़ी रही। आरपीएफ, जीआरपी व रेल कर्मियों ने शव को ट्रैक से हटवाया। उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस रवाना हुई। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
