उन्नाव में स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आया युवक, 20 मिनट तक खड़ी रहीं तीन ट्रेनें

जागरण संवाददाता, उन्नाव। रेलवे गंगापुल पर शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। घटना के बाद स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 20 मिनट तक खड़ी रही।

गंगाघाट क्षेत्र के राजीवनगर खंती निवासी 48 वर्षीय श्रीराम उर्फ पप्पू गंगापुल रेलवे क्रासिंग की ढाल पर सब्जी बेचता था। मंगलवार शाम लगभग साढ़े चार बजे वह चाय लेने के जा रहा था। तभी अप लाइन से आ रही शताब्दी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इस दौरान करीब बीस मिनट तक शताब्दी खड़ी रही। इस दौरान गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर मेमू ट्रेन 64211 खड़ी रही।