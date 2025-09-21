Language
    उन्नाव में बेरहमी से हत्या, किशोरी को घर में ईंट से कुचलकर मार डाला

    By amit mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:30 PM (IST)

    उन्नाव के सरोसी गांव में एक 13 वर्षीय लड़की की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। लड़की घर में अकेली थी और उसके दिव्यांग पिता को शाम को उसका शव मिला। कपड़ों की हालत अस्त-व्यस्त थी। परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का संदेह जताया है जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है।

    उन्नाव में किशोरी की हत्या कर दी गई।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। सदर क्षेत्र के गांव सरोसी में घर में अकेली 13 वर्षीय किशोरी की ईंट से सिर व चेहरे को कुचल कर हत्या कर दी गई। शाम को बकरी चरा कर घर लौटे दिव्यांग पिता को अंदर कमरे में खून से लतपथ अवस्था में शव पड़ा मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त पड़े थे। एसपी जयप्रकाश सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। स्वजन ने पड़ोस में रहने वाले ही कुछ लोगों पर हत्या का संदेह जताया है। जिसपर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

    सरोसी गांव निवासी अरुण कुमार गौतम उर्फ किशन परिवार के साथ रहता है। वर्ष 2017 में उसकी पत्नी सुशीला की आग की चपेट में आने से मौत हो गई थी। जिसके बाद वह बड़ी बेटी अंशिका और 13 वर्षीय छोटी बेटी आयुष्का उर्फ हनी के साथ रहता था। अंशिका बीते जुलाई माह में दिल्ली निवासी मौसी आरती के पास रहने के लिए चली गई थी। तब से वह वहीं पर है।

    अरुण के अनुसार रविवार अपराह्न करीब तीन बजे वह घर से बकरी चराने के लिए चला गया था। इस बीच छोटी बेटी आयुष्का घर पर अकेली थी। शाम जब वह घर लौटा तो आयुष्का का शव घर के पिछले कमरे में खून से लथपथ अवस्था में पड़ा था। उसका सिर व चेहरा ईंट या किसी भारी चीज से कुचला गया था। कपड़े भी अस्त व्यस्त अवस्था में थे।

    एसपी जयप्रकाश सिंह, एएसपी अखिलेश कुमार सिंह ने घटना स्थल के चारों तरफ छानबीन कराई। फील्ड यूनिट ने भी घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता ने पड़ोसी शिवम व संजय पर बेटी की हत्या का संदेह जताते हुए पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले ही उनका इन लोगों से विवाद हुआ था। इसकी उन्होंने चौकी पुलिस में शिकायत भी की थी।

    कोतवाल संजीव कुमार कुशवाहा ने बताया कि जांच की जा रही है। स्वजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पिता ने कुछ लोगों पर संदेह जताया है। उनकी तलाश की जा रही है।

