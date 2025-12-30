यूपी में दिनदहाड़े शराब ठेके के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

संवाद सूत्र, जागरण उन्नाव। कुरसठ शराब ठेके से बैग लेकर निकले सेल्समैन 35 वर्षीय सुधीर प्रजापति की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठेके से चार किमी दूर नीली पल्सर बाइक सवार दो हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैग में रुपये होने के शक पर छीनाझपटी में गाेली मारकर हत्या करने व बैग ले जाने की चर्चा है। सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह के अलावा शराब दुकान के मालिक लखनऊ निवासी मनीष सिंह ने बैग में रुपये न होने व लूट की बात से इनकार किया है।

औरास क्षेत्र के बरादेव गांव निवासी सुधीर प्रजापति पुत्र रामलखन बांगरमऊ के शराब ठेके में सेल्समैन था। पिता के अनुसार सुधीर ने दो माह पहले आसीवन के कुरसठ की शराब दुकान में सेल्समैन के रूप में नौकरी शुरू की थी। लगभग 10 दिन से सुधीर घर नहीं आया था।

गोली गले व जबड़े को चीरते हुए सिर में पीछे की ओर घुस गई। मौके पर ही सुधीर की मौत हो गई। गोली की आवाज सुन पास के खेत में खाद डाल रहा चंपाखेड़ा गांव का महेंद्र जब तक दौड़कर आता हमलावर शरीफाबाद गांव की ओर भाग निकले।

एसपी जयप्रकाश, एएसपी प्रेमचंद्र, सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह व आसीवन एसओ प्रदीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया। ठेके के दूसरे सेल्समैन ने सुधीर के बैग लेकर निकलने की पुष्टि की, जबकि घटनास्थल पर बैग नहीं मिला।