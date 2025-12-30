Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में दिनदहाड़े शराब ठेके के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

    By Mohit Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    उन्नाव में दिनदहाड़े कुरसठ शराब ठेके के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नीली पल्सर पर सवार दो हमलावरों ने ठेके से चार किमी दूर वारदात को अंजाम ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण उन्नाव। कुरसठ शराब ठेके से बैग लेकर निकले सेल्समैन 35 वर्षीय सुधीर प्रजापति की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठेके से चार किमी दूर नीली पल्सर बाइक सवार दो हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैग में रुपये होने के शक पर छीनाझपटी में गाेली मारकर हत्या करने व बैग ले जाने की चर्चा है। सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह के अलावा शराब दुकान के मालिक लखनऊ निवासी मनीष सिंह ने बैग में रुपये न होने व लूट की बात से इनकार किया है।

    औरास क्षेत्र के बरादेव गांव निवासी सुधीर प्रजापति पुत्र रामलखन बांगरमऊ के शराब ठेके में सेल्समैन था। पिता के अनुसार सुधीर ने दो माह पहले आसीवन के कुरसठ की शराब दुकान में सेल्समैन के रूप में नौकरी शुरू की थी। लगभग 10 दिन से सुधीर घर नहीं आया था।

    यह भी पढ़ें- यूपी में बाघ ने नेपाली महिला को बनाया निवाला, जंगल में मिला क्षत-विक्षत शव

    सोमवार सुबह लगभग 10 बजे उसने गांव के विनीत सिंह से एसआईआर फॉर्म के संबंध में बात की। इसके बाद लगभग 11 बजे वह बाइक से हेलमेट लगाकर अपने घर औरास जाने की बात दूसरे सेल्समैन नरेंद्र से कहकर निकला। पहाड़पुर से शरीफाबाद संपर्क मार्ग पर बीजीमऊ गांव के पास ही सड़क किनारे बाइक सवार दो लोगों ने उसे रोका और दाहिनी कंधे के ऊपर गोली मार दी।

    गोली गले व जबड़े को चीरते हुए सिर में पीछे की ओर घुस गई। मौके पर ही सुधीर की मौत हो गई। गोली की आवाज सुन पास के खेत में खाद डाल रहा चंपाखेड़ा गांव का महेंद्र जब तक दौड़कर आता हमलावर शरीफाबाद गांव की ओर भाग निकले।

    एसपी जयप्रकाश, एएसपी प्रेमचंद्र, सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह व आसीवन एसओ प्रदीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया। ठेके के दूसरे सेल्समैन ने सुधीर के बैग लेकर निकलने की पुष्टि की, जबकि घटनास्थल पर बैग नहीं मिला।

    स्वजन ने किसी तरह की रंजिश से इनकार किया है। रास्ते में लगे कैमराें की फुटेज में दोनों हत्यारोपित व उनकी बाइक कैद हुई है। हत्यारोपिताें के चेहरे स्पष्ट न होने से उनकी उन्नाव रजिस्ट्रेशन नंबर की बाइक के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने पत्नी से विवाद, अन्य महिला से नजदीकी समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर शीघ्र राजफाश की बात कही है।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस रेलवे स्टेशन की बदली सूरत, यात्रियों को मिलेंगी कई आधुनिक सुविधाएं; 30 ट्रेनों का होगा ठहराव