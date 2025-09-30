उन्नाव में सरस्वती टाकीज में लगी भीषण आग, कुछ ही देर में शुरू होने वाला था शो

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव में भीषण हादसा हो गया है। सरस्वती टाकीज में आग लग गई। पूरे सिनेमा हाल में आग की भीषण लपटों की वजह से अफरातफरी मची है। कुछ ही देर में शो भी शुरू होने वाला था। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं।

गंगाघाट क्षेत्र के सरस्वती टाकीज में मंगलवार को सुबह लगभग 10:45 बजे भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। पर्दे के साथ पूरा हाल कुर्सियों सहित जलने लगा। घटना से क्षेत्रवासियों में खलबली मच गई। दमकल की तीन गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। गनीमत रही कि कोई शो नहीं चल रहा था। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। राजधानी मार्ग पर घटना से जाम भी लग गया है। टाकीज में मिराय फिल्म लगी थी।