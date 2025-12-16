उन्नाव में दिलदहलाने वाली वारदात, किशोरी की गला घोंटकर हत्या, घर से 500 मीटर दूर जंगल में मिला शव

जागरण संवाददाता, उन्नाव। Murder in Unnao: यूपी के उन्नाव में दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। एक किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव घर से कुछ दूरी पर जंगल में मिला। परिवार वालों ने दुष्कर्म की आशंका जताई है।

बिहार क्षेत्र में घर से निकली 13 वर्षीय किशोरी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सात घंटे बाद घर से 500 मीटर दूर जंगल में शव पड़ा देख स्वजन बेहाल हो गई। स्वजन ने दुष्कर्म की संभावना जताई है। एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर बिंदुवार जानकारी की और सीओ व थाना पुलिस को शीघ्र राजफाश के निर्देश दिए हैं। पिता ने गांव के युवक को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने हिरासत में लेकर आरोपित से पूछताछ शुरू की है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए हैं। ।



बिहार क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 13 साल की किशोरी मंगलवार सुबह लगभग सात बजे नित्यक्रिया के लिए खेत की ओर गई थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर स्वजन ने खोजबीन शुरू की। दोपहर लगभग दो बजे घर से 500 मीटर दूर एक गांव को जाने वाले रास्ते के बीच जंगल की झाड़ियों के बीच गांव के युवक ने उसका शव पड़ा देख स्वजन को जानकारी दी। स्वजन शव को वहां से उठाकर घर ले आए।



ग्रामीणों के अनुसार किशोरी का गला दुपट्टे से कसा गया था। शरीर के कपड़े भी अस्त-व्यस्त मिले। स्वजन ने दुष्कर्म की भी संभावना जताई पर पिता ने गांव के अमरजीत पर महज हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया। उसके बेहद नशे में होने से पुलिस को पूछताछ में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।