बक्सर गंगा पुल के पास सनसनी, दुकानदार ने खुद पर पेट्रोल डाल लगा ली आग
उन्नाव के बक्सर के गंगा पुल के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक दुकानदार ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आग बुझाई और गंभीर अवस्था में दुकानदार को अस्पताल पहुंचाया।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। बारासगवर के बक्सर स्थित मां चंडिका देवी धाम मेले में खिलौने की दुकान लगाने वाले युवक ने गंगा पुल के पास ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उसे जलता देख लोगों में खलबली मच गई। किसी तरह पानी डालकर आग बुझा नाम पते की जानकारी लेकर स्वजन को सूचना की और बीघापुर के 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डाक्टर ने 70 प्रतिशत जलने की पुष्टि की है।
कानपुर के मंगटा गुजैनी निवासी 32 वर्षीय राजू शर्मा पुत्र राकेश शर्मा की शादी फतेहपुर के बिंदकी क्षेत्र के अमीना में रहने वाली प्रियंका से हुई थी। शादी के बाद से वह ससुराल में ही रह रहा था। इन दिनों बक्सर मेला में खिलौने की दुकान लगाए था। मंगलवार शाम उसने बक्सर गंगा पुल के पास बोतल में भरा पेट्रोल खुद पर डाला और आग लगा ली। उसकी चीख सुन आग का गोला बने दुकानदार को जलता देख हर कोई उसे बचाने दौड़ा।
किसी तरह आग बुझा उससे नाम पते की जानकारी लेकर साले अजय कुमार को फोन कर बीघापुर में भर्ती कराया। साले के पहुंचने पर जब आग लगाने की वजह पूछी गई तो उसने पत्नी ने विवाद होने की आशंका जताई। राजू ने आग लगाने की वजह किसी को नहीं बताई। वहीं बक्सर के दुकानदारों का कहना है कि मुर्दा घाट पर नशे में विवाद के बाद राजू ने यह कदम उठाया।
उधर हालत गंभीर होने पर उसे बीघापुर के 100 शैय्या अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ईएमओ डा आशीष सिंह ने लगभग 70 प्रतिशत जलने की पुष्टि कर उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया। एसओ धर्मेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि युवक द्वारा आग लगाने की वजह सामने नहीं आई है। उसके बयान लिए जाएंगे।
