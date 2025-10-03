गरीब रथ एक्सप्रेस में एसी कोच के पहिए से निकला तेज धुआं, मची अफरातफरी

गंगाघाट स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी कोच में धुंआ निकलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। स्टेशन मास्टर की सतर्कता से ट्रेन को तुरंत रोका गया। जांच में ब्रेक बाइंडिंग की समस्या पाई गई जिसे लोको पायलट ने ठीक किया। लगभग 14 मिनट बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया जिससे यात्रियों को कुछ परेशानी हुई।

संवाद सहयोगी, जागरण, शुक्लागंज। गरीब रथ एक्सप्रेस में एसी कोच के नीचे पहिए से तेज धुआं निकला। गंगाघाट स्टेशन मास्टर ने ट्रेन के लोको पायलट को सूचना दी। ट्रेन को दोपहर लगभग 3:09 बजे गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर रुकवा दिया। ट्रेन संख्या (12535) गरीब रथ एक्सप्रेस अप ट्रैक से कानपुर की ओर जा रही थी। ट्रेन गंगाघाट स्टेशन में खड़ी हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोकोपायलट ने ट्रेन से उतरकर चेक किया तो इंजन से तीसरे नंबर के एसी कोच के नीचे पहिए में ब्रेक बाइंडिंग की वजह से धुआं निकल रहा था। लोकोपायलट ने वैक्यूम रिलीज करके ब्रेक बाइंडिंग को ठीक किया। उसके बाद 3:23 बजे ट्रेन आगे को रवाना हो सकी। ट्रेन 14 मिनट तक गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। इस दौरान आरपीएफ व स्टेशन के रेलवे कर्मी मौजूद रहे।

आरपीएफ के एएसआई गुप्तार सिंह ने बताया कि गरीब रथ के एसी कोच के नीचे ब्रेक बाइंडिंग की वजह से धुआं निकल रहा था।जिसपर लोकोपायलट ने उसे ठीक करने के बाद ट्रेन चलाई। स्टेशन मास्टर कमल ने बताया कि उन्हें उन्नाव के स्टेशन मास्टर ने गरीब रथ के पहिए से धुआं निकलने की जानकारी दी थी।

गुरुवार को अप ट्रैक से कानपुर की ओर जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के इंजन से तीसरे कोच में पहिए के पास से धुआं उठता देखा गया। जिसपर स्टेशन मास्टर उन्नाव ने मगरवारा और गंगाघाट रेलवे स्टेशन मास्टरों को सूचना दी कि इंजन से तीसरे नंबर के एसी कोच के नीचे पहिए से धुआं उठ रहा है। जिसपर गंगाघाट स्टेशन मास्टर ने ट्रेन के लोको पायलट को जानकारी दी।