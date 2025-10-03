जीजा को किशोरी साली को हुई मोहब्बत तो घर से भागे, 8 दिन बाद मिला दोनों का सड़ा गला शव

कानपुर देहात में जीजा और साली के प्रेम संबंध के चलते सल्फास खाकर जान देने का मामला सामने आया है। दोनों आठ दिन पहले घर से लापता हो गए थे। परिजनों ने प्रेम संबंध का विरोध किया था। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही बरती जिसके चलते एसओ को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, जागरण मूसानगर (कानपुर देहात)। जीजा और किशोरी साली का इश्क परवान नहीं चढ़ा तो दोनों ने जान दे दी। दोनों आठ दिन पहले लापता हो गया। दोनों के क्षत विक्षत अवस्था में शव मिले हैं। दोनों के शव में कीड़े पड़े थे।

मूसानगर में 25 सितंबर गुरुवार को घर से भागे जीजा साली ने सल्फास खाकर जान दे दी। दोनों का क्षत विक्षत शव सेंगुर नदी के किनारे गुरुवार दो अक्टूबर को मिला। दोनों के प्रेम संबंध का विरोध स्वजन करते थे इसके चलते ही दोनों ने जान दी। वहीं किशोरी को जीजा घर से बहलाकर ले गया था और स्वजन ने देवराहट थाने में गुमशुदगी दर्ज करने को तहरीर दी थी लेकिन एसओ ने लापरवाही बरती और रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। इस पर एसपी ने उनको निलंबित किया है।

खरतला बांगर गांव निवासी 24 वर्षीय उमाकांत निषाद 25 सितंबर को देवराहट के बिडौवा गांव पहुंचा और अपनी 16 वर्षीय साली किसवा दुरौली निवासी सुनीता को बहलाकर लेकर चला गया। इसके बाद दोनों का कुछ पता नहीं चला। दशहरे के दिन दो अक्टूबर को दोपहर में चपरेहटा व किसवा दुरौली गांव के बीच में सेंगुर नदी के पास दोनों के क्षत विक्षत शव बरामद हुए। कीड़े पड़ने के साथ ही जंगली जीवों ने शवों को नोचा भी था इससे शवों का काफी हिस्सा गायब था और हड्डी नजर आ रही थी। उमाकांत के पैंट की जेब से आधार कार्ड मिला जिसके बाद पिता महावीर ने उसकी शिनाख्त की। सुनीता के स्वजन भी आए और पहचान की। वहीं पास में सल्फास की कई पुड़िया व पानी के गिलास पड़े थे। दोनों ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी।

मूसानगर थाने की पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जांच की। सीओ संजय सिंह व एसओ मूसानगर कालीचरण ने स्वजन से पूछताछ की। स्वजन ने बताया कि सुनीता अपने ताऊ रामवीर के यहां बिडौवा गांव में थी, जहां 25 सितंबर को उमाकांत आया और सुनीता को लेकर चला गया। वह लोग खोजबीन करते रहे पर कुछ पता नहीं चल सका।