कानपुर में फोन पर बात करते हुए प्रेमी ने आत्महत्या की, प्रेमिका ने घर पहुंच फंदे से उतारा
कानपुर के यशोदा नगर में एक युवक ने प्रेमिका से फोन पर बात करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां का हाल ही में निधन हुआ था और उस पर कर्ज का दबाव था। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए पैसे उधार लिए थे जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू(कानपुर)। यशोदा नगर में गुरुवार शाम प्रेमिका से फोन पर बात करते हुए युवक फंदे पर लटक गया। अचानक फोन कटने पर प्रेमिका उसके घर पहुंची और फंदे से उतार उसे नर्सिंगहोम ले गए, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता के मुताबिक, मां के अंतिम संस्कार समेत कार्याें के लिए बेटे ने अपने एक दोस्त से करीब 10 हजार रुपये उधार लिए थे। वह फोनकर बेटे को रुपये वापसी के लिए परेशान कर रहा था।
यशोदानगर निवासी सुरेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि 22 वर्षीय बेटा कृष्णा शुक्ला हांडा कंपनी में बीमा विभाग का इंचार्ज था। 28 अगस्त को पत्नी पुष्पा देवी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिससे बेटा काफी परेशान था। उसने बेंग्लुरू के एक दोस्त से 10 हजार रुपये उधार लिए थे, जिससे वापस लेने के लिए उसका दोस्त काफी परेशान कर रहा था।बेटा काफी दिनों से काम पर भी नहीं जा रहा था। गुरुवार शाम बेटे ने पंखे के कुंडे में दुपट्टे के सहारे फंदा लगा दिया। बेटा जिस युवती से बात करता था। वह घर आई और उसे फंदे से उतारकर नर्सिंगहोम ले गई, लेकिन डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला कि युवक ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। लोग अपने रुपये वापस मांग रहे थे, जिससे वह परेशान था। वह नशा भी करता था। उसके कमरे से काफी सिगरेट भी मिली है। उसकी एक युवती से शादी की बात चल रही थी, जिससे उसकी गुरुवार शाम भी बात हो रही थी। फोन कटने पर आशंका पर युवती उसके घर पहुंची तो उसे फंदे से लटका देखा।
बड़ी बहन को संतान न होने पर छोटी बहन ने दिया था कुष्णा को गोद
स्वजन के अनुसार, पुष्पा देवी के संतान नहीं थी, जिस पर उन्होंने रावतपुर में रहने वाली छोटी बहन प्रतिभा उर्फ बबली से एक बेटा गोद देने की इच्छा जताई थी। बबली के पांच बच्चे कोमल, सूरज, श्याम, मानी और सालभर का कृष्णा था। इसलिए कृष्णा को उन्होंने बड़ी बहन पुष्पा को गोद दे दिया था, पर कोमल ने बताया कि कृष्णा ने पुष्पा के जीवित रहते कभी भी अपनी सगी मां से संपर्क नहीं रखा, लेकिन जब पुष्पा का निधन हुआ तो उसने बात करना शुरू किया था। उन्होंने कृष्णा की मौत का रहस्य जानने के लिए पुलिस से जांच की मांग की है।
