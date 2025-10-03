जिम ट्रेनर ने युवती का किया शारीरिक शोषण, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बुलाता रहा होटल

कानपुर में जिम ट्रेनर में एक युवती का शारीरिक शोषण किया। उसे होटल ले गया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद शादी का झासा देते हुए कई बार शारीरिक शोषण किया। विरोध करने पर उसने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एक बार फिर जिम ट्रेनर की काली करतूत सामने आई है। विनायकपुर के जिम ट्रेनर ने युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया। उससे झूठी शादी रचाई और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शरीरिक शोषण करता रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिम में आने वाली एक युवती को जिम ट्रेनर ने अपने प्रेमजाल में फंसाया और नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। उसने शादी का भी झांसा दिया और अपना जिम खोलने के नाम पर 3.50 लाख रुपये हड़प लिए। जब शादी का दबाव बनाया तो उसने आर्य समाज से शादी भी कर ली, लेकिन उसके बाद वह युवती को ब्लैकमेल करने लगा। इस दौरान शारीरिक शोषण होकर पीड़िता ने डीसीपी से गुहार लगाई। पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कोहना थाना क्षेत्र निवासी युवती ने बताया कि वह विनायकपुर के नवीन नगर में जिम में जाती थी, जहां ट्रेनर दीपक गौतम से उसकी दोस्ती हो गई। उसने शादी का झांसा दिया और फिर अपने साथ पीरोड स्थित होटल ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और दुष्कर्म किया। उसने अश्लील फोटो व वीडियो भी बना लिए, जिसके जरिए वह डरा धमकाकर उससे शारीरिक शोषण करने लगा।