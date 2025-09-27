उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर: छह श्रमिकों को रौंदते हुए पलटी कार, चार की मौत
उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार आर्टिगा कार ने डिवाइडर पर काम कर रहे छह श्रमिकों को रौंद दिया जिसमें चार की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया जिससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत किया।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे शनिवार तेज रफ्तार आर्टिगा कार ने डिवाइडर किनारे घास, पेड़ व झाड़ियों छटाई व सफाई कर रहे छह श्रमिकों को रौंद दिया। इसके बाद डिवाइडर की जाली तोड़ते हुए दूरी छोर पर जाकर भारी वाहन लेन पर पलट गई। इस बीच घटना स्थल पर ही चार श्रमिकों की मौत हो गई। जबकि, दो को चिंताजनक हालत में औरास सीएचसी से केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया गया।
घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों व दिवंगत श्रमिकों के स्वजन ने जाम लगा दिया। देखते ही देखते एक्सप्रेसवे के दोनों छोर पर करीब तीन-तीन किमी. दूरी तक में वाहनों की कतार लग गई। एसडीएम व सीओ दिवंगत श्रमिकों के स्वजन को समझा बुझाकर जाम खुलवया।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार को बेहटा मुजावर क्षेत्र के ढोलौवा गांव के सामने डिवाइडर पर निकली घास, पेड़ व झाड़ियों की एटलस कंपनी के श्रमिकों से सफाई व छटाई कराई जा रही थी। पूर्वाह्न करीब 11 बजे लखनऊ से आगरा की तरफ जा रही तेज रफ्तार आर्टिगा कार ने अनियंत्रित होकर चार श्रमिकों को रौंदते हुए डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे छोर पर काम कर रहे दो श्रमिकों को टक्कर मार दी।
इसके बाद कार भारी वाहन लेन पर जाकर पलट गई। हादसे का शोर सुन कर दूसरे श्रमिक व आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायलों को बांगरमऊ और औरास सीएचसी भेजा गया। जिसमें बेहटा मुजावर क्षेत्र के झब्बा खेड़ा गांव निवासी 45 वर्षीय लवकुश पुत्र रामनाथ और 42 वर्षीय किशोर पुत्र गोकरण, राजा खेड़ा गांव निवासी 45 वर्षीय मुनेश कुमार यादव पुत्र राधेलाल, अकबर खेड़ा गांव निवासी 40 वर्षीय सरवन पुत्र स्व. राजपाल की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं, औरास सीएचसी पहुंचे बेहटा मुजावर क्षेत्र के गांव राजाखेड़ा निवासी 64 वर्षीय कृष्ण पाल पुत्र श्रीराम और 34 वर्षीय राकेश पुत्र दुर्विजय को हालत गंभीर होने पर केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय कार की रफ्तार करीब 100 से 110 किमी. प्रति घंटा थी।
घटना के बाद दिवंगत श्रमिकों के स्वजन और आसपास के ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और श्रमिकों के शव देख भड़क गए। हादसे से नाराज लोगों के दोनों छोर पर जाम लगा दिया। एसडीएम बांगरमऊ ब्रज मोहन शुक्ला, एएसपी दक्षिणी प्रेमचंद्र व उत्तरी अखिलेश सिंह, सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह, हसनगंज सीओ अरविंद चौरसिया के अलावा चार पांच थानों का फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा और नाराज ग्रामीणों को समझाने में लगा रहा।
इस बीच करीब डेढ़ घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे दोनों छोरों पर करीब चार किमी. दूरी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब एक बजे नाराज ग्रामीण आर्थिक मदद आदि का आश्वासन मिलने पर माने और जाम खुल सका। कार के सभी एयर बैग खुले मिले हैं। कार में कितने लोग सवार थे और वे लोग कहां गए ये कोई भी नहीं बता पा रहा है।
