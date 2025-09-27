Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर के स्कूल में पीटीएम में अभिभावकों को नकाब पहनकर आने पर रोका, हंगामा

    By surjeet kumar tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    कानपुर के चकेरी में एक निजी स्कूल में पीटीएम के दौरान नकाब पहनकर पहुंची महिलाओं को स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश से रोका जिससे हंगामा हुआ। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि परिसर में चेहरा खुला रखना सुरक्षा के लिए जरूरी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। स्कूल प्रबंधन ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्कूल में बुर्का पहनकर आने से रोकने पर हंगामा करते अभिभावक। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी चरारी स्थित एक निजी स्कूल में शनिवार को पैरेंट्स टीचर मीटिंग (पीटीएम) में कुछ महिलाएं और एक बच्ची नकाब पहनकर स्कूल पहुंचीं। इसपर पर स्कूल प्रबंधन ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। इसपर उन्होंने हंगामा कर विरोध जताया। यहां हंगामे पर गई पुलिस ने सभी को समझाकर विवाद शांत कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चरारी स्थित एक निजी स्कूल में शनिवार सुबह पैरेंट्स टीचर मीटिंग थी। जिसमें कुछ महिलाएं बच्चियों के समेत नकाब पहनकर स्कूल पहुंची। जहां स्कूल प्रबंधन ने उन्हें नकाब पहनकर न आने की बात कही। इसपर अभिभावकों का स्कूल प्रबंधन से विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते वहां हंगामा होने लगा। फिर यहां पुलिस पहुंची। फिर समझाकर मामला शांत कराया। मामले में स्कूल प्रबंधन ने इस विवाद पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया।

    पर, कहा गया कि स्कूल परिसर में प्रवेश के दौरान चेहरा खुला होना चाहिए। जिससे हर आनेवाले की पहचान सुनिश्चित रहे। स्टाफ के अनुसार यह कदम स्कूल के सभी स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिहाज से उठाया कदम है। कहा कि स्कूल के नियम सभी के लिए एक समान हैं। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को समझकर विवाद खत्म कराया।