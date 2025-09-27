कानपुर के स्कूल में पीटीएम में अभिभावकों को नकाब पहनकर आने पर रोका, हंगामा

कानपुर के चकेरी में एक निजी स्कूल में पीटीएम के दौरान नकाब पहनकर पहुंची महिलाओं को स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश से रोका जिससे हंगामा हुआ। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि परिसर में चेहरा खुला रखना सुरक्षा के लिए जरूरी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। स्कूल प्रबंधन ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी चरारी स्थित एक निजी स्कूल में शनिवार को पैरेंट्स टीचर मीटिंग (पीटीएम) में कुछ महिलाएं और एक बच्ची नकाब पहनकर स्कूल पहुंचीं। इसपर पर स्कूल प्रबंधन ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। इसपर उन्होंने हंगामा कर विरोध जताया। यहां हंगामे पर गई पुलिस ने सभी को समझाकर विवाद शांत कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चरारी स्थित एक निजी स्कूल में शनिवार सुबह पैरेंट्स टीचर मीटिंग थी। जिसमें कुछ महिलाएं बच्चियों के समेत नकाब पहनकर स्कूल पहुंची। जहां स्कूल प्रबंधन ने उन्हें नकाब पहनकर न आने की बात कही। इसपर अभिभावकों का स्कूल प्रबंधन से विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते वहां हंगामा होने लगा। फिर यहां पुलिस पहुंची। फिर समझाकर मामला शांत कराया। मामले में स्कूल प्रबंधन ने इस विवाद पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया।