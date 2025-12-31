Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीतापुर में आरोग्य मंदिरों का होगा नवीनीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं भी होंगी बेहतर

    By Vineet Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:25 PM (IST)

    सीतापुर में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सभी 173 आरोग्य मंदिरों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का नवीनीकरण किया जाएगा। ...और पढ़ें

    Hero Image

    रामपुर मथुरा विकासखंड का आयुष्मान आरोग्य मंदिर छतौनी

    संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके इसके लिए जिले के सभी 173 आरोग्य मंदिरों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का नवीनीकरण कराया जाएगा। इससे आरोग्य मंदिरों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आने वाले मरीजों को सुविधा होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिसर की सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होगी तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सकेंगी। आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता रहेगी। ऐसा जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर की पहल पर हो रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं।

    कार्यभार संभालने के बाद से जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिए निरीक्षण के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने पर भी चर्चा करते रहते हैं। इसी क्रम में आरोग्य मंदिरों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर प्रयासरत हैं।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच से निकली चिंगारी, उठा धुएं का गुबार; यात्रियों में मची अफरा-तफरी

    नवीनीकरण के तहत यह होंगे कार्य

    आरोग्य मंदिरों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का नवीनीकरण हेतु व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें भवन की मरम्मत, रंगाई-पोताई, शौचालयों का दुरुस्तीकरण, परिसर एवं बाउंड्रीवाल का कार्य, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि के कार्य कराए जाएंगे।

    मरीजों की बचेगी भागदौड़

    आरोग्य मंदिरों के नवीनीकरण व स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाने से ग्रामीणों की भागदौड़ बचेगी। दरअसल, अभी ग्रामीणों को उपचार के लिए सीएचसी, पीएचसी या फिर जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब आरोग्य मंदिरों की व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी तो मरीजों की भागदौड़ बच जाएगी और अस्पतालों मं लगने वाली भीड़ भी कम हो जाएगी।

    यह भी पढ़ें- यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने इन दो ट्रेनों के रूट में किया बदलाव, अब इस स्टेशन से होकर गुजरेंगी

    यह हैं विकासखंडवार आरोग्य मंदिर

    जिले में 173 आरोग्य मंदिर हैं जिनमें विकास खंड एलिया के 07, बेहटा 04, बिसवां 06, गोंदलामऊ 13, हरगांव 04, कसमंडा 01, खैराबाद 17, लहरपुर 08, मछरेहटा 08, महमूदाबाद 06, महोली 15, मिश्रिख 09, पहला 24, परसेण्डी 14, पिसावां 14, रामपुरमथुरा 04, रेउसा 03, सकरन 05 व सिधौली 11 शामिल हैं।