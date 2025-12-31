सीतापुर में आरोग्य मंदिरों का होगा नवीनीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं भी होंगी बेहतर

संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके इसके लिए जिले के सभी 173 आरोग्य मंदिरों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का नवीनीकरण कराया जाएगा। इससे आरोग्य मंदिरों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आने वाले मरीजों को सुविधा होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिसर की सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होगी तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सकेंगी। आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता रहेगी। ऐसा जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर की पहल पर हो रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं।

कार्यभार संभालने के बाद से जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिए निरीक्षण के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने पर भी चर्चा करते रहते हैं। इसी क्रम में आरोग्य मंदिरों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर प्रयासरत हैं।