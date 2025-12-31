Language
    गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच से निकली चिंगारी, उठा धुएं का गुबार; यात्रियों में मची अफरा-तफरी

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:02 PM (IST)

    मंगलवार शाम इज्जतनगर से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच डी-4 में ब्रेक बाइंडिंग जाम होने से धुआं और चिंगारी निकलने लगी। लखीमपुर स्टेशन पर कर ...और पढ़ें

    लखीमपुर प्लेटफार्म पर खड़ी इज्जतनगर से गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन

    संवादसूत्र, जागरण लखीमपुर। मंगलवार शाम इज्जतनगर से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच डी-4 के नीचे से अचानक धुंए संग चिंगारी निकलने लगी। इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

    इस दौरान करीब एक घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। स्थानीय रेल अधिकारियों से लेकर जीआरपी और आरपीएफ के लोगों की मौजूदगी में तकनीकी दिक्कत दूर होने के बाद ही ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हो सकी।

    इज्जतनगर से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के एक ऐसी कोच की ब्रेक बाइंडिंग जाम हो गई, जिससे धुआं उठने के साथ चिंगारी तक निकलने लगी। बताते हैं कि बोगी से धुआं निकलते सबसे पहले भंसड़िया क्रॉसिंग पर मौजूद गेटमैन ने देखा और इसकी सूचना स्टेशन पर मौजूद स्टेशन मास्टर को दी।

    उधर, ट्रेन के प्लेटफार्म तक पहुंचते पहुंचते बोगी से धुआं का गुबार निकलने लगा। इससे बोगी में सवार यात्रियों से लेकर प्लेटफार्म पर मौजूद मुसाफिरों में खलबली मच गई। मौके पर पंहुचे जीआरपी और आरपीएफ के लोगों ने यात्रियों को बोगी से सुरक्षित बाहर निकलवाया।

    इसके बाद प्लेटफार्म पर मौजूद कांटा वाला पंकज कुमार और आशीष कुमार ने ब्रेक बाइंडिंग दुरुस्त किया, जिसके बाद ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हो सकी।

    कांटा वाला और गेटमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

    यह एक्सप्रेस ट्रेन इज्जतनगर से गोरखपुर तक जाती है, जिसका ठहराव गोला के बाद लखीमपुर और फिर हरगांव में है। यह तो गनीमत रही कि ब्रेक बाइंडिंग फरधान स्टेशन से गुजरने के बाद जाम हुई, जिसे भंसड़िया के गेटमैन ने देखकर प्लेटफार्म पर मौजूद स्टेशन मास्टर को सूचना दी। जिस पर कांटा वाला पंकज कुमार और आशीष कुमार ने सजगता के साथ काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने की सम्भावना टल गई।

    पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की ब्रेक बाइंडिंग जाम होने से एसी कोच का पहिया लाल हो गया था, जिसे लखीमपुर के स्टाफ ने दुरुस्त कर दिया। इसके बाद ट्रेन गोरखपुर रवाना हो गई। इस तकनीकी दिक्कत की वजह से करीब 50 मिनट तक ट्रेन लखीमपुर स्टेशन पर खड़ी रही।