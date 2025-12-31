यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने इन दो ट्रेनों के रूट में किया बदलाव, अब इस स्टेशन से होकर गुजरेंगी
मुजफ्फरनगर में 13 जनवरी को मंसूरपुर-जड़ौदा के बीच अंडरपास निर्माण के कारण दिल्ली-पटरी रेल लाइन पर कार्य होगा। इसके चलते रेलवे ने दो ट्रेनों, 14304 हरि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दिल्ली-पटरी वाया मेरठ-सहारनपुर रेल मंडल की लाइन पर 13 जनवरी को कार्य किया जाएगा। मंसूरपुर व जड़ौदा के बीच अंडरपास के लिए काम होगा। जिसके चलते रेलवे ने दो ट्रेनों का रूट परिवर्तन किया है।
दोनों ट्रेन वाया शामली होकर अपने गंतव्य तक जाएंगी। वहीं कोहरे के कारण ट्रेनों की चाल बिगड़ गई है। एक्सप्रेस से लेकर सुपर फास्ट ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं।
स्टेशन अधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि रेलवे की निर्माण इकाई द्वारा मंसूरपुर-जड़ौदा के बीच फाटक संख्या-50 के निकट अंडरपास पर कार्य किया जाएगा।
इसको लेकर ट्रेन संख्या 14304 हरिद्वार से दिल्ली तथा 14332 कालका से दिल्ली को वाया शामली रूट से होकर निकाला जाएगा।
वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन कोहरे में गड़बड़ा गया है। सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन डेढ़ घंटे तथा उत्कल एक्सप्रेस भी एक से डेढ़ घंटे की देरी से चल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।