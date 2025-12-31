यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने इन दो ट्रेनों के रूट में किया बदलाव, अब इस स्टेशन से होकर गुजरेंगी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दिल्ली-पटरी वाया मेरठ-सहारनपुर रेल मंडल की लाइन पर 13 जनवरी को कार्य किया जाएगा। मंसूरपुर व जड़ौदा के बीच अंडरपास के लिए काम होगा। जिसके चलते रेलवे ने दो ट्रेनों का रूट परिवर्तन किया है।

दोनों ट्रेन वाया शामली होकर अपने गंतव्य तक जाएंगी। वहीं कोहरे के कारण ट्रेनों की चाल बिगड़ गई है। एक्सप्रेस से लेकर सुपर फास्ट ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं।



स्टेशन अधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि रेलवे की निर्माण इकाई द्वारा मंसूरपुर-जड़ौदा के बीच फाटक संख्या-50 के निकट अंडरपास पर कार्य किया जाएगा।