Shahjahanpur News: बड़ा हादसा टला, बेकाबू ट्रक लोकनिर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के आवास की दीवार तोड़कर घुसा

Shahjahanpur News अनियंत्रित ट्रक ने लोकनिर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के आवास की दीवार तोड़ दी। लोदीपुर की तरफ से आते समय सुबह हुई घटना ट्रक छोड़कर भाग गया चालक। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि चालक को झपकी आने से ये हादसा घटित हुआ है। पुलिस ने ट्रक कब्जे में ले लिया है।

शाहजहांपुर : अनियंत्रित ट्रक ने लोकनिर्माण मंत्री के आवास की तोड़ी दीवार।

शाहजहांपुर, जागरण संवाददाता। लोकनिर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के आवास में शनिवार सुबह अनियंत्रित ट्रक घुस गया जिससे मुख्य गेट की दीवार टूट गई। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। हालांकि मौके पर कोई न होने की वजह से बड़ी घटना होने से बच गई। आए दिन होते हैं हादसे जिला पंचायत कार्यालय के पास तीव्र मोड़ है, ऐसे में यहां आये दिन हादसे हो रहे है। शनिवार सुबह करीब चार बजे लोदीपुर की ओर से आ रहा ट्रक मोड़ के पास अनियंत्रित होकर लोकनिर्माण विभाग के मंत्री के गेट व दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। सुरक्षा ड्यूटी में तैनात सिपाही जब तक मौके पर पहुंचे तब तक चालक ट्रक छोड़कर भाग गया था। चालक को झपकी आने से हादसे की आशंक प्रभारी निरीक्षक रवींद्र सिंह ने सुरक्षाकर्मियों से जानकारी लेकर ट्रक को साइड में कराया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि चालक को झपकी लगने की वजह से हादसा होने की आशंका लग रही है। चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

Edited By: Abhishek Saxena