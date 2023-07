Agra News: BJP विधायक के पुत्र से शिक्षिका परेशान, 'घर से निकलने में लगता है डर, कार से पीछा करता है आरोपित'

Agra News भाजपा विधायक पुत्र पर शिक्षिका को धमकाने में अभियोग दर्ज। न्यायालय में विचाराधीन मामले में समझौते का दबाव बनाने का आरोप। 16 जून को किया था कार से पीछा अपनी और बच्चों की जान को बताया खतरा। शिक्षिका ने आरोप लगाए हैं कि उसकी अश्लीली वीडियो बना कर उसका शारीरिक शोषण किया गया। थाना ताजगंज में एक केस पहले से दर्ज है।

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के पुत्र लक्ष्मीकांत वर्मा के विरुद्ध शिक्षिका को धमकाने के आरोप में ताजगंज थाने में एक और अभियोग दर्ज किया गया है। शिक्षिका का आरोप है कि विधायक पुत्र उन पर पूर्व दर्ज कराए गए अभियोग को वापस लेकर समझौता करने का दबाव बना रहा है। स्कूल से 16 जून को घर लाैटते समय अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया। वह किसी तरह घर पहुंची। शिक्षिका से केस वापस लेने का दबाव बनाया ताजगंज क्षेत्र निवासी शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मीकांत वर्मा के विरुद्ध पिछले वर्ष दुष्कर्म, मारपीट, उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में ताजगंज थाने में अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस दुष्कर्म की धारा हटा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर चुकी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वह तारीखों पर लगातार न्यायालय जा रही हैं। शिक्षिका का आरोप है कि लक्ष्मीकांत अभियोग वापस की दबाव बना रहा है। गाड़ी से करता है पीछा उन्हें कई बार धमकी दे चुका है। उसके पास लाइसेंसी रिवाल्वर है। कई दिन से उनका पीछा कर रहा है। वह 16 जून को कार से स्कूल से घर आ रही थीं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर लिया। वह किसी तरह घर पहुंची।प्रभारी निरीक्षक ताजगंज देवेंद्र शंकर पांडेय ने बताया कि शिक्षिका की तहरीर पर अभियोग दर्ज किया है। विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घर से बाहर निकलने में लगता है डर शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि वह दो बच्चों के साथ अकेली रहती हैं।परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए वह शिक्षण कार्य करती हैं। विधायक पुत्र से उन्हें और बच्चों की जान को खतरा है। उन्हें घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है। अपने साथ अनहोनी की आशंका बनी रहती है। शिक्षिका ने लक्ष्मीकांत वर्मा पर पहले भी आरोप लगाए थे। ताजगंज थाने में दुष्कर्म की धारा समेत अन्य आरोप में अभियोग दर्ज कराया था। आरोप था कि आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था। उसका शारीरिक शोषण किया। मंदिर में शादी कर ली, जबकि वह पहले से विवाहिता था।

