सड़क पर दौड़ रही थी सायरन बजाती एंबुलेंस, आगरा पुलिस ने रोका तो अंदर का नजारा देखकर रह गए सभी हैरान

आगरा और उसके आसपास गांजा की तस्करी करने वाले सक्रिय हैं। ओडिशा से कभी ट्रेन के जरिए तो कभी टैंकर के माध्यम से गांजा की तस्करी के मामले आगरा पुलिस ने पकड़े हैं। अब एंबुलेंस को जरिया बनाकर गांजा की तस्करी हो रही थी। पुलिस को भनक लगी तो चेकिंग में दो कुंतल गांजा पकड़ा है। पुलिस तस्करों के हैंडलर की पूछताछ कर रही है।

आगरा पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गिरफ्तार किए हैं।

आगरा, जागरण संवाददाता। दूध टैंकर, ट्रक और कार में गांजा तस्करी का खेल पकड़े जाने के बाद तस्करों ने इस बार नया तरीका अपनाया। उन्होंने एंबुलेंस में मरीज के स्ट्रेचर और तीमारदार के बैठने वाली सीट के नीचे खुफिया बाक्स बनवाए थे। हरीपर्वत पुलिस ने चालक समेत ट्रांसपोर्ट नगर के पास एंबुलेंस काे चालक समेत पकड़ लिया। ओडिशा से गांजा लाने की मिली थी सूचना पुलिस उपायुक्त सूरज कुमार राय ने बताया कि ओडिशा से तस्करी का गांजा आगरा और मथुरा होकर एनसीआर जाने की सूचना मिली थी। तस्करों द्वारा एंबुलेंस में ओडिशा से दो कुंतल गांजा छिपाकर लाने की जानकारी मिली थी। मध्य प्रदेश में एंबुलेंस खराब होने पर चालक उसे ट्रोला में लादकर ला रहा था। आरोपित चालक गाव रजाबल थाना गोंडा अलीगढ निवासी चंद्रवीर सिंह है। गांजा की जानकारी ट्राेला चालक को नहीं थी चालक ने बताया कि एंबुलेंस में गांजा होने की जानकारी ट्रोला चालक को नहीं दी थी। आरोपित से पूछताछ में गांजा तस्करी से जुडे़ कई लोगाें के नाम सामने आए हैं। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। एंबुलेंस पर लगी थी फर्जी प्लेट जिस राज्य से गुजरते वहां की नंबर प्लेट लगा लेते थे। एंबुलेंस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। पुलिस ने एंबुलेंस से विभिन्न राज्यों की पांच नंबर प्लेट बरामद कीं। चालक चंद्रवीर ने बताया कि वह जिस राज्य से एंबुलेंस लेकर निकलता, वहां की नंबर प्लेट लगा लेता था। यह पुलिस से बचने के लिए करता था। दूसरे राज्य का नंबर देखकर पुलिस के रोकने की आशंका रहती है।

Edited By: Abhishek Saxena