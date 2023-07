Bus Accident In Agra: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसा, दिल्ली जा रही स्लीपर बस पलटी, सवारियों में मची चीखपुकार

Bus Accident At Agra Lucknow Expressway आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर फतेहाबाद के निकट बस हादसे का शिकार हो गयी। स्लीपर बस एक धमाके के साथ पलट गयी। यात्रियों में चीख पुकार मच गयी। राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बस से निकाला और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घायल सवारियों को उपचार के लिए भर्ती कराया है। बस दिल्ली के लिए जा रही थी।

Agra News In Hindi: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर फतेहाबाद पर हुआ हादसा।

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर फतेहाबाद में शनिवार की सुबह 32 माइल स्टोन पर टायर फटने से स्लीपर कोच बस पलट गई। दुर्घटना से बस में फंसी सवारियों में चीख-पुकार मच गई। राहगीरों और पुलिस ने सवारियों को बाहर निकाला। 16 सवारियां घायल दुर्घटना में 16 सवारियां घायल हो गईं। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्लीपर कोच बस राठ से सवारियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। बस में 40 सवारियां थीं।

