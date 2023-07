Maharashtra Accident: समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर बस में लगी आग; 26 लोगों की जलकर मौत

महाराष्ट्र के यवतमाल से पुणे जा रही एक बस में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बुलढाणा में आग लग गई जिससे 26 लोगों की मौत हो गई। घटना शनिवार रात करीब दो बजे की है। बस से 26 लोगों के शव निकाले गए हैं। बताया जाता है कि बस में कुल 33 लोग सवार थे। घायलों को बुलढाणा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।

महाराष्ट्र के यवतमाल में पुणे जा रही बस में लगी आग, 26 लोगों की जलकर मौत

पुणे, एजेंसी। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में समृद्धि एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को बस में आग लगने से 26 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि निजी ट्रैवल्स की बस नागपुर से पुणे जा रही थी, तभी बुलढाणा जिले के सिंदखेडराजा के पास देर रात करीब 1.30 बजे वह डिवाइडर से टकरा गई। बस में 33 लोग थे सवार बुलढाणा के एसपी सुनील कडासने ने पीटीआई को बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस का टायर फट गया, जिससे वह एक खंभे और डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। अधिकारी ने बताया कि बस में सवार 33 यात्रियों में से 26 की जलकर मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बाकी आठ यात्रियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। सभी सुरक्षित हैं। सुबह 1:35 पर नागपुर से पुणे जा रही एक निजी बस का नियंत्रण बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ। बस चालक का कहना है कि टायर फटने के कारण नियंत्रण बिगड़ा जिसके बाद डीजल टैंक फूटा और आग लग गई। इस हादसे में मरने वालों में तीन बच्चे और अन्य वयस्क हैं। हम शवों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपने की कार्रवाई कर रहे हैं। घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। -सुनील कडासने, बुलढाणा एसपी

