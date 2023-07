Hathras News: रोडवेज बस में युवती संग 'गलत काम' कर रहा था परिचालक, अय्याशी का वीडियो सामने आने पर सेवा समाप्त

Hathras News In Hindi हाथरस रोडवेज बस में परिचालक की युवती के साथ अश्लील वीडियो प्रसारित होने के बाद लोगों ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये वीडियो बस में बैठे किसी यात्री द्वारा बनाया गया था। इस पर विभाग ने एक्शन लिया है और राजधानी एक्सप्रेस पर वीडियो प्रसारित होने के बाद चालक परिचालक की सेवा समाप्त।

Hathras Crime News In Hindi: हाथरस रोडवेज बस में परिचालक की युवती के साथ अश्लील वीडियो प्रसारित

हाथरस, जागरण टीम। लखनऊ जा रही हाथरस डिपाे की रोडवेज बस में परिचालक युवती के साथ रंगरेलियां मना रहा था। चलती बस में परिचालक गलत काम कर रहा था। एक यात्री ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के दौरान परिचालक की यात्री से नोकझोंक तक हो गई। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। घटना 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। वीडियो प्रसारित होने के बाद एआरएम ने बस के चालक और परिचालक की संविदा समाप्त कर दी है। युवती के साथ कर रहा था गलत काम वीडियो में हाथरस से लखनऊ जा रही बस में चालक की पीछे वाली सीट पर परिचालक एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बैठा है। दोनों कंबल ओढ़े हुए थे। इसी बीच दो तीन यात्री उनके पास पहुंच जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। यह देख परिचालक आपा खो बैठता है और मोबाइल को छीनने का प्रयास करता है। इसको लेकर नाेकझाेंक भी होती है। एक यात्री कहता है कि पिछले डेढ़ घंटे से यह सब चल रहा है, आलमबाग पहुंचकर शिकायत की जाएगी। कार्रवाई कराई जाएगी। एक मिनट 26 सैकेंड के इस वीडिया में परिचालक और यात्रियों में बहस होती दिख रही है। घटना राजधानी के आसपास की चालक बस को चलाता रहता है। एक यात्री कह रहा है कि आधा घंटे में आलमबाग बस स्टैंड आने वाला है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घटना लखनऊ के आसपास की है। हाथरस डिपो की एआरएम शशिरानी का कहना है कि वीडियो करीब 10 दिन पुराना है। यात्री की शिकायत का संज्ञान लेते हुए चालक और परिचालक की संविदा समाप्त कर दी गई है। पूरे प्रकरण की जांच भी कराई जा रही है।

Edited By: Abhishek Saxena