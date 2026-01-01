281.73 लाख से रोशन होगा संत कबीरनगर, नगरीय क्षेत्रों को 24 घंटे मिलेगी बिजली
जागरण संवाददाता, संत कबीरनगर। जिले के सभी नगरीय निकायों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत और निर्बाध बनाने के लिए 281.73 लाख रुपये की लागत से व्यापक सुधार कार्य कराए जा रहे हैं। इसके तहत पुराने जर्जर तारों को बदलकर नए केबिल लगाए जाएंगे, नए पोल खड़े किए जाएंगे और तीन नए पावर हाउस का निर्माण कराया जाएगा।
कई स्थानों पर कार्य शुरू भी हो चुका है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद शहरी क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
तीन लाख से अधिक उपभोक्ताओं को होगा लाभ
जिले में वर्तमान में करीब तीन लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शनधारक शामिल हैं। हाल के वर्षों में नवसृजित नगर पंचायत धर्मसिंहवां, बेलहरकला, बखिरा, हैंसर बाजार के साथ-साथ मेंहदावल नगर पंचायत में शामिल किए गए नए गांव और खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र में शामिल 16 गांव अभी तक ग्रामीण फीडर से ही बिजली आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं।
इन क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र के अनुरूप बिजली आपूर्ति न मिलने के कारण खासकर गर्मी और उमस के दिनों में उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था और आए दिन आपूर्ति को लेकर हंगामा होता रहता था।
बिजनेस प्लान के तहत क्षमता वृद्धि
अब इन समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने बिजनेस प्लान के तहत क्षमता वृद्धि, नई लाइन बिछाने, नए फीडर बनाने और नए बिजलीघरों के निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इसके लिए धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। इसके अलावा आरडीएस योजना के तहत गांवों में एबीसी (एरियल बंच केबल) लगाने का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है, जिससे लाइन लॉस कम होगा और दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी।
कहां-कहां कितना खर्च
- खलीलाबाद खंड के अंतर्गत नगर पंचायत हैंसर बाजार में बिजली व्यवस्था सुधार के लिए 28.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- खलीलाबाद नगर पालिका में शामिल गांवों को नगरीय बिजली आपूर्ति देने के लिए नए फीडर और लाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
- मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के पास, मगहर के समीप तथा पौली ब्लॉक में नए पावर हाउस के निर्माण समेत कुल 239.37 लाख रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
- मेंहदावल डिवीजन में शामिल गांवों को नगरीय बिजली आपूर्ति देने के लिए 7.99 करोड़ रुपये
- मेंहदावल नगर पंचायत में शामिल नए गांवों में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
नए वर्ष में नई उम्मीद
इन सभी परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार नए वर्ष में नगरीय क्षेत्र में शामिल अधिकांश उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति मिलने लगेगी। कुल मिलाकर 281.73 लाख रुपये की इस योजना से जिले की नगरीय बिजली व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगी।
