गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, सुलभ शौचालय में पी लिया टॉयलेट क्लीनर; मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। हुसैनगंज के खटिकाना निवासी 22 वर्षीय अशिकांश ने प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद टॉयलेट क्लीनर पीकर जान दे दी। भाई निर्मल ने बताया कि क्षेत्र की ही एक युवती से अशिकांश का प्रेम प्रसंग चल रहा था।

कुछ समय से युवती ने अशिकांश से बातचीत करनी बंद कर दी थी। यह इसी वजह से परेशान रहने लगा। मंगलवार को उसने युवती को फोन कर बात करने की बात कही थी लेकिन युवती ने मना कर दिया।

इससे परेशान अशिकांश उदयगंज इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय में गया और टॉयलेट क्लीनर पी लिया। हालत बिगड़ने पर सूचना पुलिस को दी गई। परिवारजन और पुलिस ने उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना को लेकर मृतक की भाभी पूजा ने प्रेमिका पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर शिवमंगल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

