    'तुम चाहते थे न मैं मर जाऊं, अब तुम्हारे मन का हो जाएगा', आखिरी मैसेज लिखकर युवती ने मौत को लगाया गले; मची चीख-पुकार

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:44 AM (IST)

    महोबा में एक 21 वर्षीय बीएससी की छात्रा ने युवक द्वारा चार साल से प्रताड़ित किए जाने और शादी के दबाव से तंग आकर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। उसने सल्फ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण महोबा। 'तुम चाहते थे न मैं मर जाऊं, अब तुम्हारे मन का हो जाएगा, अब खुश रहना आजाद हो तुम'....यह आखिरी संदेश लिखकर व सल्फास खाने का वीडियो बनाकर युवती ने उसे परेशान कर रहे युवक को व्हाट्सएप पर भेजा।

    1.24 मिनट के वीडियो में युवती काफी परेशान दिख रही है और उसकी आंखों में आंसू भी नजर आ रहे है। हालांकि पूरे वीडियो में उसने एक शब्द भी नहीं बोला। स्वजन का आरोप है कि एक युवक उसे चार साल से फोन कर परेशान व प्रताड़ित कर रहा था।

    वह बार-बार फोन कर शादी का दबाव बनाने लगा। इसी के चलते पुत्री ने यह कदम उठाया। पुलिस व फारेंसिक टीम ने मौके पर जाकर साक्ष्य जुटाए। पिता की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    थाना खरेला क्षेत्र ग्राम चंदौली निवासी 21 वर्षीय युवती बीएससी फाइनल की छात्रा थी। उसके स्वजन के मुताबिक युवती ने सल्फास खा लिया। इसका उसने वीडियो भी बनाया और युवक के व्हाट्सएप पर भेज दिया। उसने वीडियो के बाद चार लाइनों का एक संदेश भी भेजा।

    हालत बिगड़ने पर उसे पहले सीएचसी चरखारी लाया गया। इसके बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां भी हालत में सुधार न होने पर उसे झांसी ले जाने की सलाह दी गई। स्वजन उसे वहां ले जा रहे थे कि देर रात उसकी मऊरानीपुर के पास मौत हो गई।

    बुधवार को पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। पिता का आरोप है कि ग्राम जरौली अंतर्गत दपका खुड़ा निवासी रामनरेश उसे चार साल से लगातार परेशान करता था। उसने इसकी शिकायत परिवार से की थी, जिस पर स्वजन ने घर जाकर उलाहना दिया था।

    लेकिन इसके बाद भी वह बार-बार फोन कर उसे परेशान कर शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस मोबाइल में मिले वीडियो व चैट के आधार पर जांच में जुटी है। एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि स्वजन ने एक लड़के पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

