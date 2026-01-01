ज्वेलरी की दुकान में ढाई लाख की लूट...महिला को तंमचा दिखाकर बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम, मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, जागरण संतकबीर नगर। दुधारा में महिला स्वर्ण व्यवसायी दुकान पर बैठी थी। इसी दौरान एक युवक आभूषण खरीदने दुकान पर पहुंचा। जैसे ही महिला ने आभूषण दिखाया, वह तमंचा दिखाकर आभूषण लूट कर फरार हो गया। घटना से महिला सकते में आ गई। मामले की जानकारी मुकामी पुलिस को दी गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला दुधारा थाना क्षेत्र के लोहरौली चौराहे का है।

दुधारा के लोहरौली चौराहे पर प्रकाश ज्वेलर्स के नाम से स्वर्ण आभूषण की एक दुकान संचालित होती है। दुकान पर दुकान की मालकिन मीना देवी बैठी हुई थी। बुधवार की शाम पांच बजे दुकान पर एक युवक सोने का झाला खरीदने के लिए आया। उसने महिला से आभूषण दिखाने को कहा।

महिला ने 17 ग्राम से अधिक वजन का सोने का झाला उसे दिखाया। इसकी बाजार कीमत लगभग ढाई लाख आंकी जा रही है। युवक अचानक से महिला को तमंचा दिखाकर गोली मारने की धमकी देकर झाला लेकर फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, सीओ अमित कुमार, प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाला गया। महिला के साथ पूछताछ की गई है।

पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। घटना से समूचे लोहरौली चौराहे पर हड़कंप मचा रहा। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे रहे। जानकारी मिली है की लूट के मामले में पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया है। जगह-जगह नाकाबंदी की गई है। सरेशाम हुई लूट की इस वारदात से दुधारा क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।



पुत्र गया था नेपाल, महिला देख रही थी दुकान



कई वर्ष पूर्व पति की मृत्यु होने के बाद मीना अपने इकलौते बेटे सूरज के साथ दुकान पर उसकी देखभाल किया करती थी। दो दिन पूर्व उसका पुत्र सूरज किसी काम से नेपाल गया हुआ है। जिसकी वजह से दुकान पर वह अकेली बैठी थी। लूट की वारदात से महिला दुकानदार भी सदमे में है।