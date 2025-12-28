कड़ाके की ठंड में लोगों के बीच पहुंचे डीएम राजेंद्र पैंसिया, अलाव और रैन बसेराें का लिया जायजा

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। कड़ाके की सर्दी के बीच रविवार की दोपहर जनपद के जिला मुख्यालय बहजोई में नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत चल रही शीतकालीन राहत व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीएम डॉ. राजेन्द्र पैंसिया सबसे पहले बहजोई बस स्टैंड पहुंचे, जहां संचालित रैन बसेरे का गहन परीक्षण किया गया और वहां बैठे लोगों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई।

बस स्टैंड और इस्लामनगर चौराहे पर पहुंचकर व्यवस्थाएं परखी निरीक्षण के दौरान डीएम ने रैन बसेरे में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अलाव जलने की स्थिति, लकड़ी की उपलब्धता और ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं को लेकर मौके पर मौजूद लोगों से फीडबैक लिया गया। इसके बाद निरीक्षण वह इस्लामनगर चौराहे पर पहुंचे, जहां अलाव पर बैठे लोगों से संवाद कर ठंड के बीच मिल रही राहत और किसी प्रकार की समस्या के बारे में जानकारी ली गई।

280 स्थानों पर अलाव जलने की दी जानकारी



निरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि पूरे जनपद में 280 स्थानों पर नियमित रूप से अलाव जलाए जा रहे हैं और रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है ताकि सर्दी के इस प्रकोप में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति असहाय न रहे, अलग-अलग नगर निकायों में रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था लगातार निगरानी में रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं।