UP Weather Update: यूपी के 52 जिलों में घना कोहरा! शीतलहर छुड़ा रही कंपकंपी, आज के मौसम का लेटेस्ट अपडेट
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और शीतलहर जारी है, जिससे पूर्वी, पश्चिमी और अवध क्षेत्र प्रभावित हैं। रविवार को 52 जिलों में घने से बहुत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। Weather Update: प्रदेश में कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ अवध क्षेत्र भी कोहरे घने कोहरे की चपेट है और अभी रहेगा भी। रविवार को प्रदेश के 52 जिलों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। सर्दी में भी कमी आने के आसार नहीं हैं। अगले दो दिनों में रात के साथ ही दिन में भी ठंड बढ़ेगी।
आज इन जिलों में घना कोहरा
वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में बहुत घना कोहरा पड़ सकता है1
आज के लिए अलर्ट
जबकि कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया एवं आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। डा. सिंह ने बताया कि कोहरे का प्रभाव सुबह तो रहेगा ही शाम से और बढ़ेगा।
सावधानी बरतने की सलाह
रात में यात्रा पर निकलने वाले वाले वाहन चालकों को सावधान रहने की आवश्कता है, क्योंकि कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर के आसपास रहने का अनुमान है। लखनऊ में शनिवार को अधिकतम तापमान में 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। यह तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
इन जिलों में शीत दिवस की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं आसपास के इलाकों में शीत दिवस की संभावना है। इन जिलों में अधिक ठंड पड़ेगी।
