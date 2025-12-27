Fog In UP: खराब मौसम के चलते देरी से हुई दिल्ली-मुंबई की उड़ानें, यात्री हुए परेशान

Language
    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:34 AM (IST)

    शेड्यूल बिगड़ा, एयरपोर्ट पर यात्रियों को करना पड़ा लंबा इंतजार। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। UP Weather Today: खराब मौसम की वजह से शुक्रवार को गोरखपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली दिल्ली और मुंबई की उड़ानें देरी से रहीं। स्पाइसजेट व इंडिगो की उड़ानों के निर्धारित समय में बदलाव से यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा। एयरपोर्ट पर दिनभर यात्री परेशान दिखे।

    स्पाइसजेट की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट सुबह 10:50 बजे की जगह 58 मिनट की देरी से पहुंची।इसी तरह इंडिगो की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट, जो शाम 4:10 बजे उतरनी थी, वह करीब ढाई घंटे की देरी से शाम 6:34 बजे लैंड हुई।

    आगमन में देरी का सीधा असर प्रस्थान पर भी पड़ा। गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान निर्धारित समय 11:30 बजे के बजाय दोपहर 12:43 बजे रवाना हुई। वहीं, मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट शाम चार बजे के स्थान पर 5:03 बजे उड़ान भर सकी।

    दिल्ली के लिए इंडिगो की एक अन्य फ्लाइट भी काफी विलंब से संचालित हुई और यह शाम 4:40 बजे के बजाय रात 7:52 बजे रवाना हो पाई।उड़ानों में लगातार देरी से यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा।