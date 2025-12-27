Fog In UP: खराब मौसम के चलते देरी से हुई दिल्ली-मुंबई की उड़ानें, यात्री हुए परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। UP Weather Today: खराब मौसम की वजह से शुक्रवार को गोरखपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली दिल्ली और मुंबई की उड़ानें देरी से रहीं। स्पाइसजेट व इंडिगो की उड़ानों के निर्धारित समय में बदलाव से यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा। एयरपोर्ट पर दिनभर यात्री परेशान दिखे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्पाइसजेट की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट सुबह 10:50 बजे की जगह 58 मिनट की देरी से पहुंची।इसी तरह इंडिगो की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट, जो शाम 4:10 बजे उतरनी थी, वह करीब ढाई घंटे की देरी से शाम 6:34 बजे लैंड हुई।