    गोरखपुर में लिफ्ट देकर पुल के नीचे खींच ले गया, किया दुष्कर्म का प्रयास

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:29 AM (IST)

    एक युवती के साथ गांव के ही एक युवक ने छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती काम पर जा रही थी, तभी युवक ने उसे दुकान तक छोड़ने का झांसा देकर बाइक ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, कैंपियरगंज। काम पर जा रही युवती को गांव के ही एक युवक ने दुकान तक छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर बैठा लिया। आरोपी उसे दुकान तक पहुंचाने के बजाय पुल पर ले गया, जहां जबरन नीचे ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।पीड़ित के शोर मचाने पर छोड़कर फरार हो गया। कैंपियरगंज थाना पुलिस आरोपित युवक की तलाश कर रही है।

    पीड़िता के अनुसार वह रोज की तरह काम पर जा रही थी, तभी बाइक लेकर गांव का युवक पहुंचा।उसने कहा कि वह भी उसी ओर जा रहा है, उसे दुकान तक छोड़ देगा। युवक की बातों पर भरोसा कर वह बाइक पर बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद आरोपित ने पुल के पास बाइक रोक दी।

    आरोप है कि उसने युवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और विरोध करने पर जबरन पुल के नीचे खींच ले गया। वहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया।शोर मचाने पर राहगीर रुके तो आरोपित जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर-बस्ती मंडल में 500 युवाओं को मिलेगी नौकरी, 27 लाख से ज्यादा परिसर में लगाए जाने हैं स्मार्ट मीटर

    घटना के बाद डरी-सहमी युवती घर पहुंची स्वजन को आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।कैंपियरगंज थाना पुलिस आरोपित की तलाश में छापेमारी कर रही है।