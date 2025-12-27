गोरखपुर में लिफ्ट देकर पुल के नीचे खींच ले गया, किया दुष्कर्म का प्रयास

जागरण संवाददाता, कैंपियरगंज। काम पर जा रही युवती को गांव के ही एक युवक ने दुकान तक छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर बैठा लिया। आरोपी उसे दुकान तक पहुंचाने के बजाय पुल पर ले गया, जहां जबरन नीचे ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।पीड़ित के शोर मचाने पर छोड़कर फरार हो गया। कैंपियरगंज थाना पुलिस आरोपित युवक की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़िता के अनुसार वह रोज की तरह काम पर जा रही थी, तभी बाइक लेकर गांव का युवक पहुंचा।उसने कहा कि वह भी उसी ओर जा रहा है, उसे दुकान तक छोड़ देगा। युवक की बातों पर भरोसा कर वह बाइक पर बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद आरोपित ने पुल के पास बाइक रोक दी।