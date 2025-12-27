गोरखपुर में लिफ्ट देकर पुल के नीचे खींच ले गया, किया दुष्कर्म का प्रयास
एक युवती के साथ गांव के ही एक युवक ने छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती काम पर जा रही थी, तभी युवक ने उसे दुकान तक छोड़ने का झांसा देकर बाइक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कैंपियरगंज। काम पर जा रही युवती को गांव के ही एक युवक ने दुकान तक छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर बैठा लिया। आरोपी उसे दुकान तक पहुंचाने के बजाय पुल पर ले गया, जहां जबरन नीचे ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।पीड़ित के शोर मचाने पर छोड़कर फरार हो गया। कैंपियरगंज थाना पुलिस आरोपित युवक की तलाश कर रही है।
पीड़िता के अनुसार वह रोज की तरह काम पर जा रही थी, तभी बाइक लेकर गांव का युवक पहुंचा।उसने कहा कि वह भी उसी ओर जा रहा है, उसे दुकान तक छोड़ देगा। युवक की बातों पर भरोसा कर वह बाइक पर बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद आरोपित ने पुल के पास बाइक रोक दी।
आरोप है कि उसने युवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और विरोध करने पर जबरन पुल के नीचे खींच ले गया। वहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया।शोर मचाने पर राहगीर रुके तो आरोपित जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद डरी-सहमी युवती घर पहुंची स्वजन को आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।कैंपियरगंज थाना पुलिस आरोपित की तलाश में छापेमारी कर रही है।
