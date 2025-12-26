Language
    गोरखपुर-बस्ती मंडल में 500 युवाओं को मिलेगी नौकरी, 27 लाख से ज्यादा परिसर में लगाए जाने हैं स्मार्ट मीटर

    By Durgesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:54 PM (IST)

    जीनस कंपनी गोरखपुर-बस्ती मंडल में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए 500 आइटीआइ पास युवाओं को नौकरी देगी। इन युवाओं को प्रशिक्षण के बाद मीटर स्थापना और ड ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने वाली जीनस कंपनी गोरखपुर-बस्ती मंडल के पांच सौ युवाओं को नौकरी देगी। आइटीआइ पास इन युवाओं को भर्ती करने के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद परिसर में स्मार्ट बिजली मीटर की स्थापना के साथ ही पुराने मीटरों का डाटा देने का काम सौंपा जाएगा। अभी दोनों मंडलों में तकरीबन आठ सौ आइटीआइ पास युवा काम कर रहे हैं।

    गोरखपुर-बस्ती मंडल के तकरीबन 27 लाख परिसरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने हैं। इसकी जिम्मेदारी जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दी गई है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर व संतकबीरनगर में वर्ष 2027 तक काम पूरा करना है।

    10 वर्ष तक करना है अनुरक्षण
    जीनस कंपनी को मीटर की स्थापना के साथ ही 10 वर्ष तक अनुरक्षण का भी काम करना है। कंपनी के अधिकारी ऐसे युवाओं को नौकरी देने में जुटे हैं जो स्थापना के बाद अनुरक्षण कार्य में भी साथ रहें। इससे कंपनी को अनुरक्षण कार्य कराने में आसानी होगी।

    5.10 लाख परिसर पर लग गए मीटर
    जीनस कंपनी दोनों मंडलों के पांच लाख 10 हजार उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर लगा चुकी है। इसके अलावा 26 हजार ट्रांसफार्मरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर पहले पोस्टपेड व्यवस्था में लगाए जा रहे हैं। बाद में इसे प्रीपेड किया जा रहा है।

    युवाओं को नौकरी देने के लिए कंपनी तेजी से काम कर रही है। हम 10 वर्ष तक मीटर का अनुरक्षण कार्य भी करेंगे। युवाओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। तय समयसीमा में सभी परिसर पर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे।
    राकेश सिंह, प्रबंधक, जीनस