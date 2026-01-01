Language
    जुर्माना नहीं, जीवन बचाना है मकसद: हाईवे पर उतरे डीएम ने हेलमेट के लिए लोगों को किया प्रेरित

    By Shiv Narayan Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:15 PM (IST)

    संभल में डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर सड़क सुरक्षा अभियान का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य जुर्माने के बजाय मानव जीवन की सुरक्षा ...और पढ़ें

    Hero Image

    लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में समझाते डीएम डा. राजेन्‍द्र पैं‍स‍िया

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। जनपद के जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट के सामने आगरा–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें डीएम डा. राजेन्द्र पैंसिया स्वयं हाईवे पर उतरकर अभियान का नेतृत्व करते नजर आए और संदेश दिया कि यातायात नियमों का उद्देश्य जुर्माना नहीं बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा है।

    अभियान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में आयोजित किया गया, जहां कलक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वाहन रैली को रवाना कर अधिकारियों व कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। हाईवे पर चले इस अभियान में एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी, यातायात पुलिस बल और एनसीसी कैडेट्स की सक्रिय सहभागिता रही।

    करीब एक घंटे से अधिक समय तक सघन चैकिंग व जागरूकता का दौर चलता रहा। बिना हेलमेट बाइक सवारों को रोका गया लेकिन चालान या अर्थदंड की कार्रवाई नहीं की गई बल्कि उन्हें हेलमेट पहनने की अनिवार्यता समझाते हुए तत्काल हेलमेट खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। कई बाइक सवारों को मौके पर ही हेलमेट उपलब्ध कराए गए।

    साथ ही सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग से बचाव, लेन अनुशासन और सुरक्षित ड्राइविंग पर विस्तार से जानकारी दी गई। डीएम ने स्वयं हाथ देकर बाइक सवारों को रोकते हुए कहा कि यातायात नियम केवल कानून की किताब तक सीमित नहीं हैं बल्कि हर परिवार की सुरक्षा से जुड़े हैं। इस दौरान एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी, सीओ बहजोई डा. प्रदीप कुमार सिंह और यातायात उपनिरीक्षक दुष्यंत बालियान मौजूद रहे।

     

    भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 (एफ) के अंतर्गत दंड का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि सुधार और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करना है। यातायात नियमों के पालन में भी यही सिद्धांत लागू किया गया है। जुर्माने के बजाय समझाइश, जागरूकता और सामुदायिक दायित्व के माध्यम से लोगों को सुरक्षित व्यवहार के लिए प्रेरित करना ही इस अभियान का मूल उद्देश्य है।

    - डा. राजेंद्र पैंसिया, डीएम, संभल।


