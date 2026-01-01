जुर्माना नहीं, जीवन बचाना है मकसद: हाईवे पर उतरे डीएम ने हेलमेट के लिए लोगों को किया प्रेरित

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। जनपद के जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट के सामने आगरा–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें डीएम डा. राजेन्द्र पैंसिया स्वयं हाईवे पर उतरकर अभियान का नेतृत्व करते नजर आए और संदेश दिया कि यातायात नियमों का उद्देश्य जुर्माना नहीं बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा है।

अभियान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में आयोजित किया गया, जहां कलक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वाहन रैली को रवाना कर अधिकारियों व कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। हाईवे पर चले इस अभियान में एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी, यातायात पुलिस बल और एनसीसी कैडेट्स की सक्रिय सहभागिता रही।

करीब एक घंटे से अधिक समय तक सघन चैकिंग व जागरूकता का दौर चलता रहा। बिना हेलमेट बाइक सवारों को रोका गया लेकिन चालान या अर्थदंड की कार्रवाई नहीं की गई बल्कि उन्हें हेलमेट पहनने की अनिवार्यता समझाते हुए तत्काल हेलमेट खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। कई बाइक सवारों को मौके पर ही हेलमेट उपलब्ध कराए गए।