हिंदुओं की घटती संख्या पर बोले प्रमोद कृष्णम: अखंड भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये असंतुलन
संवाद सूत्र, जागरण, ऐंचाेड़ा कंबोह (संभल)। ऐंचोड़ा कंबाेह स्थित श्री कल्कि धाम में प्रत्येक माह के प्रथम दिवस पर आयोजित होने वाले पारंपरिक मासिक सत्संग में श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल सहित देश के कई हिस्सों में हिंदुओं की घटती जनसंख्या को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सरकारों से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की।
गुरुवार की सुबह सर्वप्रथम श्री कल्कि धाम निर्माण यज्ञ संपन्न हुआ। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुतियां दीं। यज्ञ के बाद आयोजित मासिक सत्संग में श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रवचन देते हुए कहा कि संभल में हिंदुओं की लगातार घटती जनसंख्या अत्यंत चिंता का विषय है।
कृष्णम ने कहा कि संभल ही नहीं, बल्कि देश के अनेक भागों में बिगड़ता हुआ जनसांख्यिकीय संतुलन भारत को भविष्य में एक और विभाजन की ओर ले जा सकता है, जो अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आज देश में कई ऐसे क्षेत्र बन चुके हैं, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। यह स्थिति भारत की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनती जा रही है।
उन्होंने कहा कि श्री कल्कि धाम हमारी आस्था का हिमालय है और यह हमारी आस्था का जीवंत प्रमाण है। यह उस अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जो वर्षों तक सरकारों और अदालतों में चला, किंतु श्रद्धालुओं की आस्था अटूट बनी रही।
मासिक सत्संग के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जयपाल सिंह, सुधीर त्यागी, पंकज गुप्ता, संजीव त्यागी, सुधीर चाहल, जितेंद्र सिंह, मुनिदेव त्यागी, बिजेंद्र त्यागी आदि मौजूद रहे।
