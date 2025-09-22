Language
    पहले भी लापरवाह पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं SSP सहारनपुर, दो माह पहले 27 पर गिरी थी निलंबन की गाज

    By Manish Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:18 PM (IST)

    Saharanpur News ड्यटी को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में एसएसपी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। इससे पूर्व कांवड़ यात्रा के दौरान लापरवाही बरतने पर एक दारोगा 10 हेड कांस्टेबल समेत 27 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था। एसएसपी के इस निर्णय से लापरवाही बरत रहे पुलिसकर्मियों में खलबली मची है।

    कांवड़ ड्यूटी में लापरवाही पर एसएसपी ने निलंबित कर दिए थे 27 पुलिसकर्मी

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरत रहे पुलिसकर्मियों के प्रति एसएसपी का रुख बेहद सख्त है। कांवड़ यात्रा के दौरान लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने 10 जुलाई को एक दरोगा और 10 हेड कांस्टेबल समेत 27 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था।

    जनपद में तैनात ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएसपी पहले भी सख्ती कर चुके हैं, जो बिना अनुमति के लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे थे। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद में तैनात 27 पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने निलंबित किया था। एसएसपी आशीष तिवारी ने निर्देश जारी किए थे, जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए थे। वे वापस लौट आएं, लेकिन 27 पुलिसकर्मी ऐसे मिले, जो बिना अनुमति के छुट्टी पर चल रहे थे। कांवड़ यात्रा के बावजूद ड्यूटी पर नहीं लौटे इन पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने तत्काल निलंबित कर दिया था। इनमें एक उपनिरीक्षक, 10 मुख्य आरक्षी, 13 आरक्षी, तीन अनुचर शामिल। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं नहीं की जाएगी।

    कांवड़ यात्रा के दौरान ये पुलिसकर्मी किए गए थे निलंबित

    कांवड़ ड्यूटी में लापरवाही पर निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में दारोगा रविन्द्र मलिक, महिला हेड कांस्टेबल प्रीति, अंशु व शाईस्ता, हेड कांस्टेबल जोनी कुमार, सतेन्द्र सिंह, संजीव कुमार, अमित कुमार, प्रवेश कुमार, अजेश कुमार व राकेश कुमार, कांस्टेबल दीपक माथुर, रवि चौहान, रवेन्द्र कुमार, गौरव कुमार, पवन कुमार, देवेन्द्र शर्मा, सूरज आर्य व अमित कुमार, रिक्रूट कांस्टेबल कपिल देव, मुकेश, राहुल, आकाश सिंह व कोशिन्द्र तथा फालवर सुधीर कुमार, अभिषेक शर्मा व सुनील कुमार शामिल रहे।

    हादसे में सेल्समैन की मौत

    संवाद सूत्र,जागरण, बड़गांव (सहारनपुर)। कस्बा निवासी 35 वर्षीय संदीप पुत्र नरेश नानौता में शराब की दुकान पर सेल्समैन का कार्य करता था। रविवार रात लगभग 11:30 बजे वह नानौता से बाइक द्वारा अपने घर लौट रहा था। बताया गया कि हाईवे पुल के पास एक पेड़ से उसकी बाइक टकरा गई। घायलावस्था में स्वजन रात में उसे लेकर चिकित्सालय गये, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।