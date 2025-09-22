पहले भी लापरवाह पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं SSP सहारनपुर, दो माह पहले 27 पर गिरी थी निलंबन की गाज

Saharanpur News ड्यटी को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में एसएसपी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। इससे पूर्व कांवड़ यात्रा के दौरान लापरवाही बरतने पर एक दारोगा 10 हेड कांस्टेबल समेत 27 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था। एसएसपी के इस निर्णय से लापरवाही बरत रहे पुलिसकर्मियों में खलबली मची है।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरत रहे पुलिसकर्मियों के प्रति एसएसपी का रुख बेहद सख्त है। कांवड़ यात्रा के दौरान लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने 10 जुलाई को एक दरोगा और 10 हेड कांस्टेबल समेत 27 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था।

जनपद में तैनात ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएसपी पहले भी सख्ती कर चुके हैं, जो बिना अनुमति के लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे थे। कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद में तैनात 27 पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने निलंबित किया था। एसएसपी आशीष तिवारी ने निर्देश जारी किए थे, जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए थे। वे वापस लौट आएं, लेकिन 27 पुलिसकर्मी ऐसे मिले, जो बिना अनुमति के छुट्टी पर चल रहे थे। कांवड़ यात्रा के बावजूद ड्यूटी पर नहीं लौटे इन पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने तत्काल निलंबित कर दिया था। इनमें एक उपनिरीक्षक, 10 मुख्य आरक्षी, 13 आरक्षी, तीन अनुचर शामिल। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं नहीं की जाएगी।