ड्यूटी में लापरवाही पर इंस्पेक्टर और दो दारोगा समेत 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SSP सहारनपुर ने की कार्रवाई

Saharanpur News एसएसपी ने ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनमें इंस्पेक्टर दारोगा हेड कांस्टेबल सिपाही और रिक्रूट आरक्षी शामिल हैं। यह कार्रवाई बिना अनुमति के गैर हाजिर रहने और नवरात्र शाकुम्भरी मेला जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों में ड्यूटी से गायब रहने के कारण की गई है। पहले भी कांवड़ यात्रा में लापरवाही पर कार्रवाई हुई थी फिर भी गंभीरता नहीं दिखाई दी।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ड्यटी को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में एसएसपी ने फिर से बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने लंबे समय से बिना अनुमति के गैर हाजिर चल रहे तथा नवरात्र त्योहार व शाकुम्भरी मेला ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों में ड्यूटी पर भी उपस्थित न होने वाले 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। इनमें एक इंस्पेक्टर, दो दारोगा, तीन हेड कांस्टेबल, चार सिपाही और छह रिक्रूट आरक्षी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी आशीष तिवारी ने जनपद में चार्ज संभालने के कुछ दिन बाद ही कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतने वाले 27 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। इसके दो दिन बाद ही एसएसपी ने फतेहपुर थाने की चौकी के प्रभारी और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया था। इसके बावजूद पुलिसकर्मी ड्यूटी के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। नवरात्र और त्योहार ड्यूटी को लेकर हीलाहवाली करने वालों को लेकर एसएसपी ने फिर से कड़ा रुख अपनाया है।