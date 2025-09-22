Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ड्यूटी में लापरवाही पर इंस्पेक्टर और दो दारोगा समेत 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SSP सहारनपुर ने की कार्रवाई

    By Manish Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:55 PM (IST)

    Saharanpur News एसएसपी ने ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनमें इंस्पेक्टर दारोगा हेड कांस्टेबल सिपाही और रिक्रूट आरक्षी शामिल हैं। यह कार्रवाई बिना अनुमति के गैर हाजिर रहने और नवरात्र शाकुम्भरी मेला जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों में ड्यूटी से गायब रहने के कारण की गई है। पहले भी कांवड़ यात्रा में लापरवाही पर कार्रवाई हुई थी फिर भी गंभीरता नहीं दिखाई दी।

    prefferd source google
    Hero Image
    ड्यूटी को लेकर लापरवाही पर इंस्पेक्टर, दो दारोगा समेत 16 पुलिसकर्मी निलंबित (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ड्यटी को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में एसएसपी ने फिर से बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने लंबे समय से बिना अनुमति के गैर हाजिर चल रहे तथा नवरात्र त्योहार व शाकुम्भरी मेला ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों में ड्यूटी पर भी उपस्थित न होने वाले 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। इनमें एक इंस्पेक्टर, दो दारोगा, तीन हेड कांस्टेबल, चार सिपाही और छह रिक्रूट आरक्षी शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी आशीष तिवारी ने जनपद में चार्ज संभालने के कुछ दिन बाद ही कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतने वाले 27 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। इसके दो दिन बाद ही एसएसपी ने फतेहपुर थाने की चौकी के प्रभारी और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया था। इसके बावजूद पुलिसकर्मी ड्यूटी के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। नवरात्र और त्योहार ड्यूटी को लेकर हीलाहवाली करने वालों को लेकर एसएसपी ने फिर से कड़ा रुख अपनाया है। 

    बिना अनुमति गैर हाजिर चल रहे और ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरत रहे 16 पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने सोमवार को निलंबित कर दिया।

    इनमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार, उपनिरीक्षक रामेंद्र सिंह, महिला उपनिरीक्षक मनबीरी सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल अरुण सोलंकी, हेड कांस्टेबल भोपाल सिंह, कांस्टेबल रविन्द्र कुमार, कांस्टेबल रोबिन कुमार, कांस्टेबल मुनीश कुमार, महिला कांस्टेबल निर्मला और रिक्रूट कांस्टेबल दीपक कुमार, धनंजय सरकार, अशोक कुमार, योगेन्द्र सिंह, हरिओम सिंह और भोपाल सिंह शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- पहले भी लापरवाह पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं SSP सहारनपुर, दो माह पहले 27 पर गिरी थी निलंबन की गाज

    असामाजिक तत्वों ने रामलीला मंचन में फेंका पत्थर, कलाकार घायल

    संवाद सूत्र, गंगोह (सहारनपुर): श्री रामलीला महोत्सव के संयोजक रघुनंदन गोयल ने थाने में तहरीर देकर बताया कि शनिवार रात्रि करीब साढ़े दस बजे ककराली सरोवर पर ताड़का वध का मंचन चल रहा था। यहां काफी दर्शक मौजूद थे। किसी असामाजिक तत्वों ने मंचन में विघ्न डालने के लिए पत्थर फेंक दिया। रावण की भूमिका निभा रहे नीरज पाहुजा के सिर में पत्थर लगने से वह घायल हो गया। पत्थर फेंकने वाले कि पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- UP News : एक लाख दे दो, वरना घर से उठा लेंगे और गोली मारकर एनकाउंटर दिखा देंगे, फर्जी SOG अधिकारी ने दी धमकी

    मंचन का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, जिससे कमेटी उसको भी चेक कर रही है। श्री रामलीला का संचालन करने वाले मनोज गोयल ने बताया कि घटना से कलाकारों व कमेटी में गुस्सा है। उनका कहना है कि धार्मिक कार्यों में पत्थर फेंकने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही हैं।