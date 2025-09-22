UP News : एक लाख दे दो, वरना घर से उठा लेंगे और गोली मारकर एनकाउंटर दिखा देंगे, फर्जी SOG अधिकारी ने दी धमकी

Saharanpur News सहारनपुर के मंडी कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने एसओजी अधिकारी बनकर एक व्यक्ति को एनकाउंटर की धमकी दी और एक लाख रुपये मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कॉल रिकॉर्डिंग और होटल के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। खुद को एसओजी अधिकारी बताकर एक युवक को एनकाउंटर करने की धमकी देकर एक लाख रुपये की वसूली का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आरोपित ने फोन करके युवक को मिलने के लिए पहले निर्यात निगम चौकी के पास और फिर पुल कंबोह के पास स्थित होटल में बुलाया। होटल के सीसीटीवी की फुटेज में आरोपित दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया है।

कुतुबशेर थाना क्षेत्र के मुहल्ला दाउद सराय निवासी कासिफ ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 15 सितंबर को अपरिचित नंबर से उसे काल आई थी। काल करने वाले ने खुद को एसओजी से बताया। 16 सितंबर को फिर से आरोपित ने काल की और मिलने के लिए कहा। उसने कासिफ को कंबोह पुल के पास होटल अली बेक पर बुलाया। कासिफ रात करीब 9:15 बजे उससे होटल में मिला तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम अजीम अंसारी बताया। उसने कहा कि हमें एसएसपी साहब के आदेश हैं कि आप लोग अवैध पशु कटान का कार्य करते हो, यदि तुम लोग एक लाख रुपये नगद नहीं दोगे तो हम तुम्हें घर से उठा लेंगे और गोली मारकर एनकाउंटर दिखा देंगे। पीड़ित ने आरोपित के साथ हुई बातचीत की रिकार्डिंग और होटल अली बेक की आरोपित की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दी। मंडी कोतवाली प्रभारी रोजन्त त्यागी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।

एसएसपी आशीष तिवारी का कहना है कि अपराधियों से निपटने के लिए जीरो टालरेंस नीति पर काम किया जा रहा है। पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।