    मुर्सलीन ने मनोज बन महिला से की दोस्ती, रिश्ता तुड़वाया, फिर दोस्तों संग मिलकर किया दुष्कर्म, वीडियो भी बनाया

    By Manish Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:42 PM (IST)

    Saharanpur News सहारनपुर में एक महिला ने सरसावा थाने के ग्राम चौकीदार मुर्सलीन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार मुर्सलीन ने मनोज शर्मा बनकर उससे दोस्ती की और उसकी शादी तुड़वा दी। बाद में उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस ने मुर्सलीन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मुर्सलीन ने मनोज बन महिला से की दोस्ती, दोस्तों संग मिलकर किया दुष्कर्म (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम रख महिला को झांसे में लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी शादी भी तुड़वा दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2015 में सरसावा क्षेत्र के एक गांव में पढ़ाई के दौरान एक लड़के ने अपना नाम मनोज शर्मा बताते हुए उसका मोबाइल नंबर ले लिया और वाट्सएप पर मैसेज करने लगा। उससे बातचीत होने की जानकारी होने पर स्वजन ने 31 जुलाई 2018 में बुढ़ाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता की शादी कर दी, लेकिन उक्त युवक ने फर्जी नंबरों से उसके पति व ससुराल वालों को फोन पर धमकी दी। इसके चलते फरवरी 2019 में ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ दिया।

    पीड़िता मायके आई तो आरोपित ने उन्हें भी धमकी दी और पीड़िता को बहला-फुसलाकर शादी कर ली और किराये के मकान पर रखने लगा। आरोपित ने उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाकर दोस्तों संग मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। आरोपितों ने उसे रेस्टोरेंट के एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। इसी बीच आरोपित और एक महिला की रिकॉर्डिंग सुनने से पीड़िता को पता चला कि मनोज शर्मा का असली नाम मुर्सलीन है और यह पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद आरोपितों ने उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया। पीड़िता ने हत्या की आशंका जताते हुए मुर्सलीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    इस मामले में एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुर्सलीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।