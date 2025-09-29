UP News: पहली के बाद दूसरी पत्नी भी छोड़कर चली गई तो मां को मार डाला, 15 दिन पूर्व बिहार में हुई थी शादी

Saharanpur News सहारनपुर के निर्भयपुरम कॉलोनी में एक युवक अक्षय ने पत्नी के घर छोड़ने पर अपनी मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी। अक्षय की शादी 15 दिन पहले बिहार में हुई थी लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पत्नी के छोड़कर जाने से क्षुब्ध युवक ने मां की पीटकर हत्या कर दी। युवक 15 दिन पहले ही बिहार से शादी कर पत्नी लाया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

निर्भयपुरम कालोनी निवासी अक्षय 65 वर्षीय मां आशा के साथ रहता था। उसका सौतेला भाई योगेंद्र अपने परिवार के साथ अलग रह रहा है। अक्षय करीब 15 दिन पहले बिहार से शादी करके पत्नी को लाया था। वह शराब पीने का आदी है। अक्षय की मां आशा और उसकी पत्नी के बीच विवाद होने तथा अक्षय की नशे की लत को लेकर शनिवार को परिवार में मारपीट हो गई।

विवाद बढ़ने पर अक्षय की पत्नी घर छोड़कर चली गई। इससे आक्रोशित अक्षय रात में नशा करके घर पहुंचा और मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। अक्षय ने मां को बुरी तरह से पीटा। मारपीट के दौरान सिर दीवार में टकराने से आशा की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित अक्षय को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि मृतका के सौतेले बेटे योगेंद्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।