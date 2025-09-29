Language
    UP News: पहली के बाद दूसरी पत्नी भी छोड़कर चली गई तो मां को मार डाला, 15 दिन पूर्व बिहार में हुई थी शादी

    By Vishva Pratap Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:58 PM (IST)

    Saharanpur News सहारनपुर के निर्भयपुरम कॉलोनी में एक युवक अक्षय ने पत्नी के घर छोड़ने पर अपनी मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी। अक्षय की शादी 15 दिन पहले बिहार में हुई थी लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    सहारनपुर नगर कोतवाली पुलिस की हिरासत में मां की हत्या का आरोपित अक्षय। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पत्नी के छोड़कर जाने से क्षुब्ध युवक ने मां की पीटकर हत्या कर दी। युवक 15 दिन पहले ही बिहार से शादी कर पत्नी लाया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    निर्भयपुरम कालोनी निवासी अक्षय 65 वर्षीय मां आशा के साथ रहता था। उसका सौतेला भाई योगेंद्र अपने परिवार के साथ अलग रह रहा है। अक्षय करीब 15 दिन पहले बिहार से शादी करके पत्नी को लाया था। वह शराब पीने का आदी है। अक्षय की मां आशा और उसकी पत्नी के बीच विवाद होने तथा अक्षय की नशे की लत को लेकर शनिवार को परिवार में मारपीट हो गई।

    विवाद बढ़ने पर अक्षय की पत्नी घर छोड़कर चली गई। इससे आक्रोशित अक्षय रात में नशा करके घर पहुंचा और मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। अक्षय ने मां को बुरी तरह से पीटा। मारपीट के दौरान सिर दीवार में टकराने से आशा की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित अक्षय को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि मृतका के सौतेले बेटे योगेंद्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    झगड़े के कारण पहली पत्नी चली गई थी छोड़कर, आरोपित बोला, किए पर शर्मिंदा हूं...

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। निर्भयपुरम कालोनी निवासी अक्षय पुत्र श्याम सिंह उपाध्याय 65 वर्षीय मां आशा के साथ रहता था। वहीं उसका सौतेला भाई योगेंद्र अपने परिवार के साथ अलग रह रहा है।

    आरोपित बोला,किए पर शर्मिंदा हूं... पुलिस पूछताछ में आरोपित अक्षय ने बताया कि उसकी शादी 2016 में लक्ष्मी से हुई थी, लेकिन मां आशा के साथ झगड़े के कारण पत्नी लक्ष्मी उसे छोड़कर चली गई थी। करीब 15 दिन पहले ही वह मुस्कान नाम की महिला को शादी करके घर लाया तो मुस्कान के साथ भी मां आशा ने झगड़ा शुरू कर दिया। कई बार दोनों को समझाने के कोशिश की, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं हुई। शनिवार को वह टेंपो लेकर काम पर गया था।

    उसके बाद मुस्कान व मां आशा के बीच लड़ाई हो गई। इसके कारण उसकी दूसरी पत्नी मुस्कान भी घर छोड़कर चली गई। शाम को लौटने पर पत्नी मुस्कान के बारे में पूछा तो मां ने उल्टे-सीधे जवाब दिए। इसी कारण गुस्से में उसने मां आशा से धक्का-मुक्की की।

    इसी दौरान मां का सिर दीवार में लग गया और वह जमीन पर गिर गई तथा मां की मौत हो गई। बोला, मैंने मां को मारने के इरादे से धक्का नहीं दिया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। घर पर लटका रहा ताला हत्यारोपित बेटे अक्षय को जेल भेज दिया गया। वहीं उसके घर पर ताला लटका रहा।