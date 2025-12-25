Language
    पुलिस तालाब में करा रही थी किशोरी की तलाश, लेकिन वो पास के गांव में मिली, इस कारण फैलाई डूबने की अफवाह

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    Saharanpur News : सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के तालाब में डूबने का मामला झूठा निकला। पुलिस ने किशोरी को पास के गांव से ...और पढ़ें

    तालाब में किशोरी की तलाश करते गोताखोर

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव में तालाब में किशोरी के डूबी नहीं बल्कि पास के गांव में में परिचित के घर पर रह रही थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया है।

    पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया कि गांव के युवक से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा था। वह उससे फोन पर बातचीत करती थी, लेकिन मां को पता चल गया था। मां ने किशोरी से फोन छीन लिया। इस दौरान प्रेमी से उसकी बातचीत बंद हो गई थी। इसी कारण उसने तालाब में डूबने की साजिश रची।
    बहन ने भी किशोरी का साथ दिया। बहन ने किशोरी के डूबने की अफवाह फैलाकर पुलिस को गुमराह कर दिया। गोताखोरों की मदद से पुलिस गांव के तालाब में किशोरी की तालाश कर रही थी, लेकिन वह पास के गांव उम्री में मिली।

    यह था मामला

    बताया गया कि छोटी बहन के साथ वह तालाब के निकट गोबर के उपले बना रही थी। पानी की आवश्यकता महसूस होने पर किशोरी तालाब से पानी लेने गई, लेकिन तालाब के किनारे गीली मिट्टी पर उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर गई। उसने बाहर निकलने के लिए हाथ-पैर चलाए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बहन को तालाब में डूबने की बात कह उसकी बहन शोर मचाते हुए गांव की ओर भागी, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई थी।

    सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राधेश्याम यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों के साथ मिलकर तालाब में बड़े-बड़े बांस के माध्यम से किशोरी की तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन उनकी कोशिशें भी नाकाम रहीं।

    पुलिस की सूचना पर गोताखोरों की टीम गांव में पहुंची और तालाब में किशोरी की तलाश के लिए अभियान चलाया, लेकिन शाम पांच बजे तक उसका कोई पता नहीं चल सका था। उसके पिता ई-रिक्शा चलाकर परिवार का लालन-पालन कर रहे हैं।