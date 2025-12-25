पुलिस तालाब में करा रही थी किशोरी की तलाश, लेकिन वो पास के गांव में मिली, इस कारण फैलाई डूबने की अफवाह

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव में तालाब में किशोरी के डूबी नहीं बल्कि पास के गांव में में परिचित के घर पर रह रही थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया कि गांव के युवक से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा था। वह उससे फोन पर बातचीत करती थी, लेकिन मां को पता चल गया था। मां ने किशोरी से फोन छीन लिया। इस दौरान प्रेमी से उसकी बातचीत बंद हो गई थी। इसी कारण उसने तालाब में डूबने की साजिश रची।

बहन ने भी किशोरी का साथ दिया। बहन ने किशोरी के डूबने की अफवाह फैलाकर पुलिस को गुमराह कर दिया। गोताखोरों की मदद से पुलिस गांव के तालाब में किशोरी की तालाश कर रही थी, लेकिन वह पास के गांव उम्री में मिली।

बताया गया कि छोटी बहन के साथ वह तालाब के निकट गोबर के उपले बना रही थी। पानी की आवश्यकता महसूस होने पर किशोरी तालाब से पानी लेने गई, लेकिन तालाब के किनारे गीली मिट्टी पर उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर गई। उसने बाहर निकलने के लिए हाथ-पैर चलाए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बहन को तालाब में डूबने की बात कह उसकी बहन शोर मचाते हुए गांव की ओर भागी, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई थी।