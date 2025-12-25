पुलिस अधिकारी बन युवती को प्रेमजाल में फंसाया, वीडियो काल पर बातें कीं और ठग लिया

जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधी ने पुलिस अधिकारी बन एक युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद वह उससे वीडियो काल पर भी बात करने लगा। आरोपित ने युवती को मुसीबत में फंसने की बात कहते हुए 52 हजार रुपये ठग लिए। आरोपित ने फिर से 45 हजार रुपये की मांग की तो युवती को ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी युवती की सोशल मीडिया पर एक युवक से बातचीत हुई थी। युवक ने अपना नाम लक्ष्य पाण्डेय बताते हुए खुद को पुलिस में अधिकारी बताया था। इसके बाद आरोपित अलग-अलग मोबाइल नंबरों से युवती से बात करने लगा। जिसमे एक विदेशी नंबर भी था।

आरोपित ने खुद को लंदन में होने की बात कहते हुए स्वदेश लौटने की बात कही। युवती ने इस बारे में अपने स्वजन को भी बता दिया था। 17 दिसंबर को आरोपित ने फोन कर बताया कि वह दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी मामले में फंस गया है और उसे पैसों की जरूरत है।

युवती ने आरोपित के बताए अलग-अलग खातों में 52 हजार रुपये डाल दिए। इसके बाद एक वीडियो संदेश भेजा गया, जिसमें वर्दी पहने एक अन्य व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए 45 हजार रुपये मांगे और नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी दी। युवती के स्वजन को ठगी का शक हुआ। थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने बताया कि आनलाइन ठगी का मामला है। पुलिस टीम आरोपितों की पहचान और खातों की जांच की जा रही है।