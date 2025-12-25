Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अधिकारी बन युवती को प्रेमजाल में फंसाया, वीडियो काल पर बातें कीं और ठग लिया

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:11 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ में एक युवती साइबर ठगी का शिकार हो गई, जहां एक साइबर अपराधी ने पुलिस अधिकारी बनकर उसे प्रेमजाल में फंसाया और 52 हजार रुपये ठग लिए। ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधी ने पुलिस अधिकारी बन एक युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद वह उससे वीडियो काल पर भी बात करने लगा। आरोपित ने युवती को मुसीबत में फंसने की बात कहते हुए 52 हजार रुपये ठग लिए। आरोपित ने फिर से 45 हजार रुपये की मांग की तो युवती को ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी युवती की सोशल मीडिया पर एक युवक से बातचीत हुई थी। युवक ने अपना नाम लक्ष्य पाण्डेय बताते हुए खुद को पुलिस में अधिकारी बताया था। इसके बाद आरोपित अलग-अलग मोबाइल नंबरों से युवती से बात करने लगा। जिसमे एक विदेशी नंबर भी था।

    आरोपित ने खुद को लंदन में होने की बात कहते हुए स्वदेश लौटने की बात कही। युवती ने इस बारे में अपने स्वजन को भी बता दिया था। 17 दिसंबर को आरोपित ने फोन कर बताया कि वह दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी मामले में फंस गया है और उसे पैसों की जरूरत है।

    युवती ने आरोपित के बताए अलग-अलग खातों में 52 हजार रुपये डाल दिए। इसके बाद एक वीडियो संदेश भेजा गया, जिसमें वर्दी पहने एक अन्य व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए 45 हजार रुपये मांगे और नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी दी। युवती के स्वजन को ठगी का शक हुआ। थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने बताया कि आनलाइन ठगी का मामला है। पुलिस टीम आरोपितों की पहचान और खातों की जांच की जा रही है।

    मुठभेड़ में पकड़ा गया 25 हजार का इनामी शिवा, गोली लगने से हुआ घायल


    संवाद सूत्र, जागरण, सरधना (मेरठ)। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि बुधवार देर रात गंगनहर पटरी से भूपगढ़ी मार्ग पर पुलिस ने चेकिंग की। इसी दौरान बाइक सवार संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार के पैर में गोली लग गई। बताया कि गिरफ्तार घायल शिवा राणा मेरठ के शास्त्री नगर का निवासी है। थाना जानी में दर्ज हत्या के मामले में वह लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर 25 हजार रुपए का इनाम था।
    आरोपित 8 फरवरी 2025 को गांव पांचली खुर्द में हुई इमरान की गोली मारकर हत्या में शामिल था।घटना के बाद मृतक इमरान के भाई सलमान और जावेद ने भागकर जान बचाई थी। आरोपितों ने उन पर भी फायरिंग की थी। इस हमले में दोनों भाई भी घायल हो गए थे। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस तभी से फरार आरोपितों की तलाश कर रही थी। बताया कि आरोपित शिवा राणा के खिलाफ कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं।