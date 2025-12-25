'खुद अपनी मर्जी से हमारे पास आ जा, वरना तेरा अपहरण कर लेंगे' प्रेम विवाह के बाद युवक ने साली को दिलवाई धमकी

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। प्रेम विवाह करने के बाद युवक अब अपनी साली को ही अपहरण कर दुष्कर्म करने की धमकी दे रहा है। भयभीत युवती का अपने घर से भी निकलना बंद हो गया है। पीड़िता की तहरीर पर पल्लवपुरम थाने में तीन आरोपितों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है।

पल्लवपुरम थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने दर्ज कराए केस में बताया कि मवाना निवासी विशाल ने उसकी बहन से प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि उसके बाद अब विशाल अपनी साली और अन्य स्वजन को जान से मारने की धमकी फोन पर दे रहा है।

पीड़ित युवती साली ने विरोध किया तो उसका अपहरण कर दुष्कर्म करने की धमकी दी गई। उसके बाद दूसरे नंबर से काल युवती के मोबाइल पर आई, जिसमें कालर ने अपना नाम मनीष गुर्जर बताया और विशाल की बात न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। काल करने वाले युवक ने पीड़िता से कहा कि खुद अपनी मर्जी से हमारे पास आ जा, वरना तेरा अपहरण कर लेंगे।



आरोप लगाया कि विशाल और उसकी बहन उसके मकान पर कब्जा करने की फिराक में हैं। पीड़िता के पिता भी लापता हैं। पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और प्रकरण बताया। जिसके बाद पल्लवपुरम थाने में विशाल, मुस्कान व मनीष के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है।