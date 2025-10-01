Language
    MP इमरान मसूद बोले- देश में दो तरह के कानून, हमारे लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ... पोस्टर दिखाने पर तोड़े जा रहे हाथ-पैर

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:31 PM (IST)

    Saharanpur News सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज खान को बरेली जाने से पुलिस ने रोक दिया। सांसद को अंबाला रोड स्थित उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। इमरान मसूद ने कहा कि वे शांति के प्रहरी हैं और नफरत को बढ़ावा नहीं देते। उन्होंने मुसलमानों से नफरत के एजेंडे से बचने की अपील की।

    बरेली जा रहे सांसद इमरान मसूद हाउस अरेस्ट (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बरेली जाने की तैयारी कर रहे सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज खान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर के पास मेघ छप्पर कालोनी में उनको आवास पर ही रोक दिया। मंगलवार देर रात से बुधवार शाम तक दोनों जनप्रतिनिधियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज दोनों ट्रेन से बरेली जाने की तैयारी में जुटे थे। इससे पहले ही पुलिस ने दोनों जनप्रतिनिधियों को आवास पर रोक दिया।

    'हम किसी भी सूरत में नफरत को बढ़ावा देने वाले नहीं'

    बुधवार को दिनभर आवास पर पुलिस का पहरा रहा। इस दौरान इमरान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह बरेली में डीआइजी और एडीजी से मिलने के लिए जा रहे थे। अधिकारियों से मिलकर बातचीत करते, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। कहा कि वह लोग शांति के प्रहरी हैं। किसी भी सूरत में नफरत को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं। जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस माहौल के अंदर सब लोगों को समझना चाहिए। देश के अंदर दो तरह के कानून हैं। हमारे लिए कानून कुछ और हैं व दूसरों के लिए कुछ और। एक पोस्टर दिखाने पर हाथ-पैर तोड़ दिए जाते हैं।

    "नफरत के एजेंडे का हिस्सा न बनें मुसलमान'

    सांसद ने कहा कि वह मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि इस नफरत के एजेंडे का हिस्सा न बनें। किसी मोहब्बत के पोस्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो नमाज पढ़िए। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के बाहर पोस्टर लेकर खड़े हो गए, ये तमाशा बंद होना चाहिए। यह किसी भी सूरत में जायज नहीं है।