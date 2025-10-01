MP इमरान मसूद बोले- देश में दो तरह के कानून, हमारे लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ... पोस्टर दिखाने पर तोड़े जा रहे हाथ-पैर

Saharanpur News सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज खान को बरेली जाने से पुलिस ने रोक दिया। सांसद को अंबाला रोड स्थित उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। इमरान मसूद ने कहा कि वे शांति के प्रहरी हैं और नफरत को बढ़ावा नहीं देते। उन्होंने मुसलमानों से नफरत के एजेंडे से बचने की अपील की।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बरेली जाने की तैयारी कर रहे सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज खान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर के पास मेघ छप्पर कालोनी में उनको आवास पर ही रोक दिया। मंगलवार देर रात से बुधवार शाम तक दोनों जनप्रतिनिधियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज दोनों ट्रेन से बरेली जाने की तैयारी में जुटे थे। इससे पहले ही पुलिस ने दोनों जनप्रतिनिधियों को आवास पर रोक दिया।

