MP चंद्रशेखर बोले- UP में अब नहीं रही कोर्ट की जरूरत, उनके आवास की चार थानों की पुलिस ने की घेराबंदी
Saharanpur News आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ओर नगीना सांसद चंद्रशेखर ने बरेली जाने की घोषणा की थी। इसके बाद सहारनपुर पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उनके घर को घेर लिया और रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी। उधर सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज खान को भी पुलिस निगरानी में रखा गया है।
संवाद सूत्र, जागरण, छुटमलपुर (सहारनपुर)। बरेली जाने की घोषणा करने के मामले में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने छुटमलपुर स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट किया। बुधवार देर रात सांसद को पुलिस ने नजरबंद किया। वह पुलिस की निगरानी में रहे। इस दौरान करीब चार थानों की पुलिस उनके आवास पर डटी रही। आवास की तरफ आने-जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई।
सांसद चंद्रशेखर ने बरेली जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। जिसके बाद फतेहपुर, बिहारीगढ़, गागलहेडी, बेहट आदि थानों की पुलिस छुटमलपुर स्थित सांसद के घर पर पहुंची और घेराबंदी की। पुलिस ने सांसद के घर तक पहुंचने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर मार्गों को बंद कर दिया।
इंटरनेट मीडिया पर सूचना वायरल हुई कि भीम आर्मी और आसपा के कार्यकर्ता भी छुटमलपुर पहुंचे। सीओ सदर प्रिया यादव, सीओ प्रथम मुनीश चंद्र ने सांसद से वार्ता की। इसके बाद सांसद ने बरेली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि प्रदेश सरकार एकतरफा कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं बची है। ऐसे में प्रदेश में अब न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं रही है। खुफिया एजेंसियों की बागडोर भी सरकार के हाथों में है। उन्होंने कहा कि यदि गजवा-ए-हिंद का सपना कहीं पल रहा है तो फिर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन, राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया, जिला अध्यक्ष सचिन खुराना, नगर अध्यक्ष सलमान चौधरी, राव सलीम मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- MP इमरान मसूद बोले- देश में दो तरह के कानून, हमारे लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ... पोस्टर दिखाने पर तोड़े जा रहे हाथ-पैर
पुलिस की निगरानी में इमरान मसूद
बरेली जाने को लेकर सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज खान भी पुलिस की निगरानी में हैं। ताकि सांसद और एमएलसी को बरेली जाने से रोका जा सके। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखी जा रही है।
