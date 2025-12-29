Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नैनीताल हाईवे पर बोलेरो पर पलटा ट्रक, पिचक गई कार; एसडीओ के चालक की मौत

    By Bhaskar Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:41 AM (IST)

    रामपुर में पहाड़ी गेट चौराहे पर लकड़ी के छिल्लर से लदा ट्रक बोलेरो पर पलट गया। हादसे में बोलेरो चालक फिरासत की मौत हो गई। बोलेरो बिजली विभाग के एसडीओ ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रक बोलेरो पर पलटा।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। गंज कोतवाली क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर लकड़ी की छिल्लर से लदा हुआ ट्रक बोलेरो पर पलट गया। दबने से बोलेरो चालक की मौत हो गई। बोलेरो बिजली विभाग में अनुबंध पर लगी थी, जो खौद विद्युत उप केंद्र पर तैनात एसडीओ (उप खंड अधिकारी) को मिली थी। संयोग से हादसे के समय वह गाड़ी में नहीं थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना चौराहे पर हुई थी, जिसके कारण हाईवे पर जाम लग गया। हादसे की जानकारी पर तीन थानों की पुलिस, यातायात पुलिस, फायर ब्रिगेड और आधा दर्जन एम्बुलेंस पहुंच गईं।

    पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और सीओ सिटी जितेंद्र कुमार भी आ गए। क्रेन मंगवाकर ट्रक को हटवाया। बोलेरो बुरी तरह पिचक गई थी। बचाव कार्य के दौरान वहां सैकड़ों लाेगों की भीड़ लग गई थी।

    पहाड़ी गेट चौराहे पर हुआ हादसा, घटना के बाद नैनीताल हाईवे पर लगा जाम


    हादसा रविवार शाम करीब पौने पांच बजे पहाड़ी गेट चौराहे पर हुआ। दोनों वाहन बिलासपुर गेट की ओर जा रहे थे। बोलेरो आगे चल रही थी। पहाड़ी गेट चौराहे से पहले चालक बोलेरो को मोड़ने लगा, जबकि ट्रक सीधा जा रहा था। ट्रक चालक ने अचानक बोलेरो सामने आने पर बचाने का प्रयास किया, जिसके कारण ट्रक डिवाइडर में घुस गया और डिवाइडर तोड़ते हुए बोलेरो के ऊपर पलट गया। ट्रक में लदी लकड़ी की छिल्लर सड़क पर बिखर गई और बोलेरो उसमें ढक गई।

    हादसे में पिचक गई बोलेरो

    हादसे के बाद वहां अफरातफरी मच गई। तब तक किसी को नहीं पता था कि बोलेरो में कितने लोग हैं। कई लोग होने की आशंका जताई जाने लगी। सूचना मिलने पर यातायात पुलिस पहुंची। इसके बाद सिविल लाइंस, गंज और शहर कोतवाली पुलिस भी आ गई। फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया गया।

    एसपी और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे

    पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी भी घटनास्थल पर पहुंचे। क्रेन मंगवाकर ट्रक को हटवाया गया। बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उसमें फंसे चालक को निकाला। जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद करीब एक घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। पुलिस ने वहां फैली लकड़ी की छिल्लर हटवाकर जाम खुलवाया।


    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बोलेरो चालक की पहचान हो गई है। चालक शहर के मुहल्ला गूजर टोला का रहने वाला फिरासत है। उनके स्वजन को सूचना दे दी है। ट्रक चालक फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। ट्रक पर रामपुर का ही नंबर है। उसके चालक का पता लगाया जा रहा है। ट्रक में माल क्षमता से अधिक भरा था या नहीं, इसकी भी जानकारी की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- बांकेबिहारी मंदिर की गाइड लाइन: 5 जनवरी तक वृंदावन आने से बचें, दिव्यांगों-बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ना लेकर आएं

    यह भी पढ़ें- वृंदावन के 1000 परिवार घरों में कैद, सब्जी-दूध के लिए दोपहर का इंतजार; पानी को भी तरसे


    एसडीओ ने दो दिन ही पहले लिया है चार्ज

    उधर एसडीओ नागेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने खौद उप केंद्र पर दो दिन पहले ही चार्ज लिया है। रविवार का अवकाश होने के चलते गाड़ी उनके पास नहीं थी। अवकाश के दिन चालक गाड़ी की सर्विस कराते हैं। चालक के पास ही गाड़ी थी।


    घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर हुआ प्रसारित

    रामपुर। पहाड़ी गेट चौराहे के समीप हुआ हादसा सीसी कैमरे में रिकार्ड हो गया। उसके बाद यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी प्रसारित हो गया।