बांकेबिहारी मंदिर की गाइड लाइन: 5 जनवरी तक वृंदावन आने से बचें, दिव्यांगों-बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ना लेकर आएं

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने देशभर के श्रद्धालुओं से 29 दिसंबर से पांच जनवरी तक वृंदावन आने से परहेज करने की अपील की। कहा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव बनेगा। ऐसे में जो भी श्रद्धालु दर्शन को आ रहे हैं भीड़ का आकलन कर ही वृंदावन आएं।

मंदिर प्रबंधक की गाइड लाइन जारी ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने रविवार की शाम जारी गाइडलाइन में श्रद्धालुओं से 29 दिसंबर से पांच जनवरी तक वृंदावन आने से परहेज करने की अपील की है। भीड़ के दौरान दिव्यांग, बीमार, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को लाने से बचें। कीमती वस्तु पहनकर न आएं और न ही अपने साथ किसी तरह का बैग आदि लेकर मंदिर तक पहुंचें।