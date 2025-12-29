बांकेबिहारी मंदिर की गाइड लाइन: 5 जनवरी तक वृंदावन आने से बचें, दिव्यांगों-बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ना लेकर आएं
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है। मंदिर में भारी भीड़ की आशंका है, इसलिए दिव्यांग ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने देशभर के श्रद्धालुओं से 29 दिसंबर से पांच जनवरी तक वृंदावन आने से परहेज करने की अपील की। कहा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव बनेगा। ऐसे में जो भी श्रद्धालु दर्शन को आ रहे हैं भीड़ का आकलन कर ही वृंदावन आएं।
मंदिर प्रबंधक की गाइड लाइन जारी
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने रविवार की शाम जारी गाइडलाइन में श्रद्धालुओं से 29 दिसंबर से पांच जनवरी तक वृंदावन आने से परहेज करने की अपील की है। भीड़ के दौरान दिव्यांग, बीमार, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को लाने से बचें। कीमती वस्तु पहनकर न आएं और न ही अपने साथ किसी तरह का बैग आदि लेकर मंदिर तक पहुंचें।
स्वजन की जेब में रखें नाम, पते और मोबाइल की पर्ची
प्रबंधक का कहना है कि स्थापित जूताघरों में ही जूते उतारकर मंदिर की ओर आगे बढ़ें। मंदिर आने वाले श्रद्धालु तय एंट्री और निकास मार्ग का ही उपयोग करें और मंदिर द्वारा जारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पालन करें। अपने स्वजन की जेब में नाम, पता व मोबाइल नंबर की पर्ची रखें, ताकि भीड़ के बीच बिछुड़ने पर उन्हें मिलवाया जा सके।
