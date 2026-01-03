प्रयागराज में बड़ी वारदात, भूमि विवाद में बड़े भाई ने छोटे को मारी गोली, गले के बगल छर्रा लगने से घायल

प्रयागराज। गंगापार में मऊआइमा थाना क्षेत्र के बिसानी उर्फ शिकोहाबाद गांव के लोकापुर मजरा में शनिवार दोपहर बड़ी घटना हुई। मुकुंद लाल पुत्र राम सिंह को उसके बड़े भाई मुकेश कुमार ने घर के सामने अवैध तमंचा से गोली मार दी। गोली गले के बगल से होते हुए गुजर गई। गले के पास छर्रा लगने से वह घायल हो गया। घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है।

गोली चलने की सूचना पर पहुंची मऊआइमा पुलिस घायल मुकुंद लाल को एंबुलेंस से इलाज के लिए सीएचसी मऊआइमा ले गई। वहां उसकी हालात सामान्य बताई जा रही है है। मुकुंद लाल शटरिंग का काम करता है। वह दो भाई एवं उसकी तीन बहनें हैं। बड़े भाई आरोपित मुकेश कुमार की शादी हो चुकी है, जबकि एक छोटी बहन अविवाहित है।

ग्रामीणों के मुताबिक करीब दो वर्ष पूर्व मुकुंद लाल के नाम पिता राम सिंह पटेल ने अपनी सारी जमीन बैनामा कर दिया था। इस कारण बड़ा लड़का मुकेश कुमार नाराज चल रहा था। वह जबरन जमीन के बंटवारे की बात कर रहा था।