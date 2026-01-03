Language
    प्रयागराज के नैनी में युवक का नाले में मिला शव, गले पर चोट के निशान मिले, परिवार के लोग मान रहे हादसा, पुलिस कर रही जांच

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:31 PM (IST)

    प्रयागराज के नैनी में एक 19 वर्षीय युवक का शव नाले में मिला, जिसके गले पर चोट के निशान थे। युवक पल्लेदारी का काम करता था और नशे का आदी था। परिवार ने क ...और पढ़ें

    प्रयागराज के नैनी इलाके में नाले में पल्लेदार मोहित का शव मिला। फाइल फोटो 

    संसू, जागरण, नैनी (प्रयागराज)। क्षेत्र के पांडेय का पूरा में शनिवार सुबह पुलिया के नीचे नाले में 19 वर्षीय युवक का शव मिला। वह पल्लेदारी करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव नाले से बाहर निकलवाया। युवक के गर्दन पर चोट के निशान देखे गए।

    औद्योगिक थाना क्षेत्र के विशंभरपुर निवासी था मोहित

    औद्योगिक थाना क्षेत्र के विशंभरपुर निवासी 19 वर्षीय मोहित कुमार पुत्र चिरौंजी लाल पल्लेदारी करता था। घरवालों के अनुसार वह नशे का आदी था। शुक्रवार दोपहर घर से निकला था। वह प्रतिदिन शाम तक वापस लौट आता था। हालांकि देर रात तक जब वापस नहीं लौटा तो घरवाले परेशान हो गए और उसे ढूंढने लगे।

    पुलिस ने नाले से बाहर निकलवाया शव 

    सुबह गांव वालों ने मोहित का शव नाले में पड़ा देखा। जानकारी होने पर रोते बिलखते उसके परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। इसी बीच सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव नाले से बाहर निकलवाया। मोहित पांच भाई व एक बहन में सबसे छोटा था।

    एसओ औद्योगिक क्षेत्र बोले- घरवालों ने आरोप नहीं लगाया

    इस संबंध में एसओ औद्योगिक क्षेत्र विपिन कुमार पाल का कहना है कि युवक के परिवार वालों ने लिखित में कोई आरोप नहीं लगाया है। स्वजन का कहना है कि वह नशे का आदी था। पुलिया पर बैठा रहा होगा, इसी समय नाले में गिरने से उसकी मौत हुई होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

