प्रयागराज के नैनी में युवक का नाले में मिला शव, गले पर चोट के निशान मिले, परिवार के लोग मान रहे हादसा, पुलिस कर रही जांच
प्रयागराज के नैनी में एक 19 वर्षीय युवक का शव नाले में मिला, जिसके गले पर चोट के निशान थे। युवक पल्लेदारी का काम करता था और नशे का आदी था। परिवार ने क ...और पढ़ें
संसू, जागरण, नैनी (प्रयागराज)। क्षेत्र के पांडेय का पूरा में शनिवार सुबह पुलिया के नीचे नाले में 19 वर्षीय युवक का शव मिला। वह पल्लेदारी करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव नाले से बाहर निकलवाया। युवक के गर्दन पर चोट के निशान देखे गए।
औद्योगिक थाना क्षेत्र के विशंभरपुर निवासी था मोहित
औद्योगिक थाना क्षेत्र के विशंभरपुर निवासी 19 वर्षीय मोहित कुमार पुत्र चिरौंजी लाल पल्लेदारी करता था। घरवालों के अनुसार वह नशे का आदी था। शुक्रवार दोपहर घर से निकला था। वह प्रतिदिन शाम तक वापस लौट आता था। हालांकि देर रात तक जब वापस नहीं लौटा तो घरवाले परेशान हो गए और उसे ढूंढने लगे।
पुलिस ने नाले से बाहर निकलवाया शव
सुबह गांव वालों ने मोहित का शव नाले में पड़ा देखा। जानकारी होने पर रोते बिलखते उसके परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। इसी बीच सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव नाले से बाहर निकलवाया। मोहित पांच भाई व एक बहन में सबसे छोटा था।
एसओ औद्योगिक क्षेत्र बोले- घरवालों ने आरोप नहीं लगाया
इस संबंध में एसओ औद्योगिक क्षेत्र विपिन कुमार पाल का कहना है कि युवक के परिवार वालों ने लिखित में कोई आरोप नहीं लगाया है। स्वजन का कहना है कि वह नशे का आदी था। पुलिया पर बैठा रहा होगा, इसी समय नाले में गिरने से उसकी मौत हुई होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।