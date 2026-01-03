प्रयागराज के नैनी में युवक का नाले में मिला शव, गले पर चोट के निशान मिले, परिवार के लोग मान रहे हादसा, पुलिस कर रही जांच

संसू, जागरण, नैनी (प्रयागराज)। क्षेत्र के पांडेय का पूरा में शनिवार सुबह पुलिया के नीचे नाले में 19 वर्षीय युवक का शव मिला। वह पल्लेदारी करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव नाले से बाहर निकलवाया। युवक के गर्दन पर चोट के निशान देखे गए।

औद्योगिक थाना क्षेत्र के विशंभरपुर निवासी था मोहित औद्योगिक थाना क्षेत्र के विशंभरपुर निवासी 19 वर्षीय मोहित कुमार पुत्र चिरौंजी लाल पल्लेदारी करता था। घरवालों के अनुसार वह नशे का आदी था। शुक्रवार दोपहर घर से निकला था। वह प्रतिदिन शाम तक वापस लौट आता था। हालांकि देर रात तक जब वापस नहीं लौटा तो घरवाले परेशान हो गए और उसे ढूंढने लगे।

पुलिस ने नाले से बाहर निकलवाया शव सुबह गांव वालों ने मोहित का शव नाले में पड़ा देखा। जानकारी होने पर रोते बिलखते उसके परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। इसी बीच सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव नाले से बाहर निकलवाया। मोहित पांच भाई व एक बहन में सबसे छोटा था।